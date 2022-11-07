«بست درايڤ من كونتيننتال» الألمانية تفتتح أول فرع في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «كونتيننتال» الألمانية للإطارات، عن افتتاح فرع «بست درايڤ» الأول في دبي، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسَبة في منطقة القوز الصناعية. وتشكّل هذه المنشأة الفرع الثالث في الإمارات بعد مرفَقين اثنين بارزين جرى تدشينهما سابقاً في أبوظبي.

وستتم إدارة المركز بواسطة شركة «الإماراتية للإطارات العالمية»، حيث ستقدّم مجموعة كاملة من حلول تركيب الإطارات، والتي من شأنها توفير أفضل النصائح والخدمات والجودة والقيمة لصالح العملاء.

وتُعدّ «كونتيننتال» إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الإطارات، والتي تسعى لمنح العملاء أفضل الحلول المتطوّرة. وعبر منشآت «بست درايڤ» الأولى التي تعمل الآن في الشرق الأوسط، الواقعة ضمن سلسلة طويلة من الفروع المخطَّط افتتاحها، سوف تنتقل «كونتيننتال» المتخصِّصة بالإطارات الراقية من موفر للإطارات إلى مبتكر للحلول الشاملة والمتكاملة التي تلبّي متطلّبات العملاء بأفضل شكل ممكن.

وقال كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لدى «كونتيننتال الشرق الأوسط»: يسعدنا تدشين هذه المنشأة الجديدة. إن علامة «بست درايڤ» التجارية رمز للجودة حول العالم بأسره، وهي خيط لشبكتنا الخاصّة بمبيعات تجزئة إطاراتنا الراقية ومراكز خدمة السيارات الملتزمة بتوفير أعلى مستويات القيمة لعملائنا. ومع افتتاح المتجر الجديد في دبي، كلّي ثقة أننا سنتمكّن من الاستمرار بتحقيق إنجازات رائعة معاً في الإمارات خاصة، والمنطقة عامة، في غضون السنوات القادمة، وكل ذلك بدءاً بافتتاح المزيد من مراكز «بست درايڤ» الجديدة.

شارك في حفل تدشين المرفق الجديد في منطقة القوز الصناعية بدبي عدد من كبار الشخصيات وممثّلون عن شركتي «كونتيننتال» و«الإماراتية للإطارات العالمية» وباقي الجهات المعنية، ومن بينهم كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لشركة «كونتيننتال الشرق الأوسط»، وخليفة عبدالله المسعود، مالك «مجموعة عبدالله المسعود وأولاده» التي تنضوي تحت مظلّتها شركة «الإماراتية للإطارات العالمية»، وجون أندير جارسيا إنسينا، المدير العام والإقليمي لإسبانيا والمنطقة، وشون سميث، مدير عام «شركة المسعود للسيارات».

من جهته، قال شون سميث، مدير عام «شركة المسعود للسيارات»: إن هذه مجرّد بداية لعصر جديد مشوّق بالنسبة لنا. فنحن جزء من عائلة «كونتيننتال» منذ سنوات عدة، ولقد ساعدنا هذا في تعزيز نمو العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وها نحن نتطلّع لتوفير المزيد من الدعم عبر إطلاق «بست درايڤ» في دبي. كما نأمل أن نتمكّن من توسعة أعمالنا في الإمارات الأخرى ومدينة العين خلال الشهور القادمة. وكلنا شغف بالارتقاء بتجربة العملاء عبر توفير المنتَجات والخدمات ذات أعلى مستويات الجودة.

وتُعدّ «بست درايڤ» العلامة التجارية الرائدة في مبيعات تجزئة الإطارات في أوروبا وآسيا منذ عام 2006، وهي تجلب، تحت قطاع الخدمات، خبرات واسعة وكثيراً من التميُّز إلى سوق تركيب الإطارات. واليوم، يتم تشغيل شبكة واسعة من مراكز «بست درايڤ» حول العالم، حيث تخدم عملاءها وفق أعلى المعايير وبأفضل السبل.

يُشار إلى أن الإمارات أصبحت الآن ضامة لثلاثة مراكز «بست درايڤ»، حيث توفر كل منها مجموعة شاملة من المنتَجات وخدمات السيارات بهدف منح حلول ملائمة متكاملة لتلبية احتياجات مختلف العملاء. ويشمل هذا تركيب المكابح والبطاريات وماصات الصدمات، إضافة لتوفير عدد من الخدمات المرتبطة الأخرى.

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