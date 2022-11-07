غرفة الشارقة تبحث التعاون الاستثماري مع تونس وأمريكا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفدين رفيعي المستوى من قنصلية تونس في دبي والغرفة اللاتينية للتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، سبل تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق لتعزيز الاستثمار المتبادل في شتى المجالات وتبادل الزيارات، بما يدعم التعاون الاقتصادي ويعزز الشراكة بين رجال أعمال.

والتقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع يوسف بيوض مدير المكتب التجاري في القنصلية العامة التونسية بدبي، واستعرض الجانبان آفاق التعاون والشراكة بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب تطوير مجالات المبادلات التجارية وزيادة الصادرات، فضلاً عن التنسيق لتوقيع اتفاقيات تعاون وتبادل البعثات التجارية والمشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في كلا البلدين.

ودعا العويس القنصلية التونسية في دبي إلى التنسيق لتنظيم زيارات لرجال الأعمال التونسيين إلى الشارقة، للتعرف عن قرب على مجالات الشراكة والاستثمار، والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الشارقة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية باعتبارها مركزاً إقليمياً حيوياً ورائداً لممارسة الأعمال والتوسع في أسواق المنطقة، كما استعرض الدور الذي يلعبه مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة في توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية من خلال مجموعة الخدمات المتنوعة.

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