«سويس لوج» تعرض دور الأتمتة في مستقبل سلسلة التوريد خلال «جلفود للتصنيع»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سويس لوج» العالمية المتخصصة في مجال الحلول الآلية المرنة القائمة على البيانات، عن مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2022»، أكبر حدث في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة، لتسليط الضوء على أحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية على امتداد سلسلة القيمة، وأحدث التطورات الكفيلة بدفع الصناعة إلى الأمام.

ومع ما تتمتع به الأتمتة من إمكانات هائلة، كحل مثالي لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه سلسلة التوريد الغذائي، ستسلط «سويس لوج» الشرق الأوسط، الضوء على الحلول التكنولوجية المتقدمة، التي تساعد الشركات على التكيف مع التغيرات في الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة، وكذلك تطوير سلسلة التوريد الغذائي باستخدام الأتمتة.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد خبراء الأتمتة في «سويس لوج»، الحضور، على تحديد أفضل استراتيجية أتمتة لجهودهم في الزراعة العمودية، وتحديد تقنيات الأتمتة اللازمة لتشغيلهم. تقدر قيمة صناعة الزراعة العمودية بـ 3 مليارات دولار حالياً.

ومن خلال استخدام مجموعة حلول الأتمتة الواسعة من «سويس لوج»، يمكن للشركات تحقيق مرونة هائلة في تخصيص الأنظمة والتكوينات، بناءً على الاستراتيجية وعملية النمو، ونوع المحاصيل، وتوافر المساحة لعملية الزراعة العمودية.

وقال ديفيد درونفيلد مدير عام «سويس لوج الشرق الأوسط»: تمتلك «سويس لوج» مجموعة شاملة من الحلول الرائدة، لتلبية احتياجات صناعة الأغذية والمشروبات. من مكوكات التخزين، إلى منصات النقل المؤتمتة بالكامل، المصممة لمناولة منتجات مختلفة، هناك مجموعة واسعة من التقنيات المتاحة لمواجهة التحديات التي تواجهها مرافق المأكولات والمشروبات حالياً. لقد تعاونا مع نخبة من أبرز شركات إنتاج الأطعمة والمشروبات الرائدة في العالم، مثل كوكا كولا، بيبسي ويونيليفر، ونفّذنا أكثر من 350 مشروعاً لمرافق الأغذية والمشروبات في 35 دولة في جميع أنحاء العالم. نهدف من وراء مشاركتنا في معرض جلفود للتصنيع، إلى عرض خبراتنا في هذا القطاع، ومساعدة الشركات على التكيف مع هذا التغيير في الطلب.

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