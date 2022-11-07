«راكز» تطرح حلولاً للمستثمرين خلال «جلفود»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، عن مشاركتها في الدورة القادمة من معرض «جلفود للتصنيع 2022»، والذي سيفتح أبوابه اعتباراً من الغد، ولمدة ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مشاركة راكز في المعرض، بغرض التواصل مع المستثمرين، وكبار الشركات العاملة في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، من أجل استعراض الفرص التجارية المتنوعة والمتاحة أمامهم في رأس الخيمة، كما تهدف إلى تحديد متطلبات كل شركة على حدة، وإطلاع المستثمرين على مزايا تأسيس أعمالهم في بيئة العمل لدى راكز، والتي تتمتع بالفعالية من حيث التكلفة.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: من المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد الغذائية في المنطقة، مع ازدياد نمو التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يفتح المجال لخلق العديد من الفرص التجارية للمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، الراغبين بتوسعة نطاق أعمالهم، لتغطي الأسواق المحلية والدولية، وهنا يأتي دورنا لتقديم الدعم للمستثمرين وكبار الشركات العاملة في القطاع، عن طريق تشكيلة واسعة من الخدمات، وتوفير بنية تحتية حديثة، تلبي كافة متطلباتهم.

وأضاف: تتخذ العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات من «راكز» مقراً لعملياتها، مثل إيتالفود ويونيكاي فودز للسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وشركة المراعي لصناعة منتجات الألبان، وشاي أحمد العالمية لإنتاج الشاي المخلوط، وشركة ساي فلافورز المختصة بتصنيع التوابل.

وأشار إلى أن «راكز» تحتضن المئات من الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأغذية والمشروبات، وهي تُشكل جزءاً من سلسلة الإمدادات المتنامية، والتي تتيح للشركات الجديدة الاستفادة من فرص التعاون والتبادل التجاري، بالتواصل مع أعضاء مجتمع أعمال «راكز» الحاليين.

وأكد جلاد أن «راكز» تقدم للمستثمرين أثناء مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع» هذا العام، أسعاراً جذابة على المستودعات التي يمكن تحويلها لوحدات صناعية، إضافة إلى قطع الأراضي، ودعوة المستثمرين العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، لزيارة منصتها في المعرض، من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول عروضها الترويجية، وللتواصل مع خبراء تأسيس الشركات.

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