مؤتمر «ترايستار» لـ«السلامة في البحر» ينطلق بدبي 22 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية ومشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية، أعلنت مجموعة ترايستار برنامج مؤتمرها السنوي الرابع حول «السلامة في البحر»، والذي سيتضمن أربع جلسات رئيسة، حيث يركز المؤتمر هذا العام على سعادة وسلامة البحارة، وإزالة الكربون من القطاع البحري، وخارطة الطريق لإدارة مؤشر كفاءة الطاقة للسفن ومؤشر كثافة الكربون، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في القطاع البحري.

ستعقد الدورة الرابعة من المؤتمر في دبي يوم 22 نوفمبر 2022، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وأبرز القادة في القطاع البحري الإقليمي، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من المنظمات البحرية وعدد كبير من البحارة.

وستشارك المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، والكابتن عبد الله الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من المختصين في القطاع البحري، في جلسات المؤتمر لمناقشة الإجراءات الاستباقية لدعم البحارة وتحسين ظروف عملهم.

كما يستقطب المؤتمر خبراء في قطاع الشحن البحري، وشركات بناء السفن، وهيئات التصنيف البحري، والأوساط الأكاديمية وشركات المحاماة لتسليط مزيد من الضوء حول موضوع هذا العام المتعلق بـ«تعزيز جودة حياة البحارة». كما سيلقي كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الكلمة الافتتاحية لمخاطبة البحارة.

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