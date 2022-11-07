3.5 ملايين درهم جوائز من «إينوك» خلال «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة «إينوك»، عرضاً ترويجياً، تتيح للعملاء بموجبه فرصة الفوز بما يصل إلى 3.5 ملايين درهم نقداً، وذلك احتفالاً بالدورة الثامنة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق.

وحتى 29 يناير 2023، سيحصل العملاء الذين ينفقون 25 درهماً أو أكثر في أي من متاجر «زووم»، أو 50 درهماً في متاجر «أوتو برو»، أو يشترون خدمات محددة في مراكز خدمة تسجيل على قسائم للدخول في السحب. وخلال الفترة التي تسبق مهرجان دبي للتسوق، ابتداءً من 15 أكتوبر 2022 وحتى 5 ديسمبر 2022، سيحصل 50 فائزاً محظوظاً على 10,000 درهم نقداً، بينما سيحصل 30 فائزاً على 100,000 درهم خلال فترة المهرجان، التي ستستمر من 15 ديسمبر 2022 ولغاية 29 يناير 2023.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: انطلاقاً من دورنا كداعم رئيس لمهرجان دبي للتسوق، وشريك استراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإننا نركز على إحداث تأثير إيجابي على حياة عملائنا، من خلال هذه السحوبات التي تتيح لهم فرصة الفوز بجوائز نقدية قيّمة، فضلاً عن قسائم الخصم. ونحن نتطلع قدماً إلى المشاركة مرة أخرى في احتفالات مهرجان دبي للتسوق، وإضفاء البهجة والسرور على حياة سكان دبي وزوارها.

ومنذ إنشائها في عام 1996، كانت «إينوك» داعمة لمهرجان دبي للتسوق، حيث تتوفر عروض مهرجان دبي للتسوق في جميع محطات خدمة إينوك وإيبكو في دبي ومتاجر «زووم»، في محطات المترو والمناطق السكنية.

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