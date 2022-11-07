إطلاق أكاديمية تدريب لدعم صناعة الطيران في دبي الجنوب

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة دلسكو، مزود الحلول المتكاملة في الإمارات، المرحلة الأولى من أكاديمية دلسكو للتدريب في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، وتهدف دلسكو من خلال الأكاديمية التي تغطي مساحة قدرها 7,600 متر مربع، إلى تعزيز قدرات القيادة للمجموعات الصناعية التي تقدم «دلسكو» خدماتها لها.

وحضر حفل الإطلاق الذي أقيم خلال احتفال الدولة بيوم العلم، طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، ومحمد الفلاسي، مدير الطيران في المشروع، وسياران أوسوليفان، نائب رئيس قسم خدمات الخطوط الجوية في دناتا، وديفيد ستوري، نائب رئيس دناتا للسلامة الجوية، وديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو، وأنطوني مارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع حلول القوى العاملة في دلسكو، وعدد من العملاء والضيوف.

وتهدف أكاديمية دلسكو للتدريب الداخلية إلى تدريب السائقين على مختلف أنواع المركبات الصناعية بشكل كامل، مثل التدريب على قيادة الحافلات متوسطة الحجم، والحافلات الصغيرة، والدراجات النارية، والرافعات الشوكية، والقاطرات، والجرارات، والمنصات المتحركة والسيارات، في بيئة عمل متكاملة تماماً، ومماثلة بخدماتها اللوجستية لما هو متوفر في المطارات الفعلية والموانئ والمزارع وقطاع النقل.

وتخطط أكاديمية دلسكو للتدريب، إلى ضمان كفاءة السائقين وتحسين مهاراتهم النظرية والعملية، بهدف التقليل من الحوادث إلى أدنى حد، تمهيداً لوصول نسبة الحوادث المتوقعة إلى مستوى الصفر.

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