«تايم» تدير منشآت فندقية بالمغرب

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت مجموعة «تايم للفنادق» اتفاقية استراتيجية لإدارة 35 شاليهاً وجناح فندقي فاخر في منتجع أطلس كراون البيئي الفاخر في متنزه إفران الوطني في جبال الأطلس المغربية، حيث سيكون أولى منشآت المجموعة في المغرب. تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى الأفريقي للاستثمار الفندقي 2022، والذي أقيم هذا العام في تغازوت بالقرب من أغادير.

وسيخضع منتجع أطلس كراون كوليكشن باي تايم لتوسعة رئيسة وعمليات تجديد من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2023، وسيتألف المنتجع من 17 جناحاً فاخراً مصنوعاً من خشب الأرز و18 جناحاً فندقياً ومركز للمؤتمرات وحمام سباحة داخلي وخارجي مدفأ ومطعم وبحيرة اصطناعية ونادٍ صحي (سبا) واسطبلات للخيول ونادٍ ترفيهي للأطفال.

و قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق بهذه المناسبة: «يقع المنتجع على بعد نحو ساعة واحدة فقط بالسيارة من مطار فاس، الذي يوفر رحلات منتظمة متصلة بالدار البيضاء والرباط، وسيكون المنتجع ملاذاً مثالياً على مدار العام للعائلات والأزواج للاسترخاء بعيداً عن الضوضاء في أحضان الطبيعة الجميلة، حيث يقع منتجع أطلس كراون على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من عدة بحيرات غاية في الجمال».

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