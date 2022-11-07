177 مليون درهم ثمن منزل في مشروع «ريتز كارلتون - دبي كريك سايد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ماج أوف لايف عن إطلاق ثمانية منازل فخمة من مجمل 12 منزلاً بقيمة 177 مليون درهم لكل منزل في «ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد»، ضمن منتجع «كيتورا» البالغة تكلفته 1.3 مليار دولار. ويعد المشروع مجمعاً عقارياً صحياً تم تعزيزه بالكثير من المواصفات الفاخرة ليجسد بها أعلى معايير الصحة والرفاهية، كما يوفر للمقيمين والزوار بيئة صحية فريدة ترتقي بمفهوم العيش الملهم، إلى جانب ما يتمتع به من إطلالة واسعة تغطي 180 درجة على أفق دبي ومحمية رأس الخور للحياة البرية. وتصل تكلفة بناء المساحات المبنية للقدم المربعة الواحدة إلى 2,150 درهماً.

ويمثل «ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد» ضمن منتجع كيتورا، مشروعاً سكنياً مستقلاً تم تصميمه من قبل «ماج أوف لايف»، أول شركة للعقارات الصحية تركز على استراتيجية دبي الصناعية 2030، وبالتعاون مع كل من المصمم الفرنسي الشهير عمار صبيح، واستوديو هندسة الديكور الرائد في إسطنبول «أوتوبان».

ويضم منتجع كيتورا 12 منزلاً فخماً تم طرح ثمانية منها للبيع في الوقت الحالي. ويدمج هذا المشروع متعدد الاستخدامات الابتكارات الرائدة عالمياً التي أثبتت جدارتها على أرض الواقع من قبل علامة «ديلوس»، لترجمة مفهوم «العقار الصحي» Wellness Real Estate™. وتم ذلك بالتعاون مع خبراء متخصصين عالميين في مختلف مجالات العلوم والطب، بما في ذلك مجلس الأطباء التابع للمركز الطبي بجامعة كولومبيا، والمعهد الصحي في كليفلاند كلينك، ومركز الابتكار في مايو كلينيك، للمساعدة على توفير بيئة صحية لأصحاب المنازل، وترسيخ نمط الحياة الصحي الشامل في دبي.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج أوف لايف»: «لقد أطلقنا هذه المنازل الثمانية استجابة مباشرة لزيادة الطلب والاهتمام الكبير من جانب المستثمرين المحليين والعالميين الذين يبحثون عن مشاريع فاخرة في دبي. وأدت السياسات الجذابة وبيئة الأعمال الفريدة في الإمارة دوراً كبيراً في تعزيز القطاع العقاري، ويعد هذا الإنجاز الرائع شهادة على مشاريعنا المتميزة التي تم تطوير بعضها في المناطق السكنية الأعلى نمواً وجاذبية بدبي. وحرصاً منا على تحفيز نمو هذه المدينة المذهلة، لن نتوانى عن بذل كل جهد مستطاع لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر باستمرار، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة بتطوير العروض العقارية المتميزة، بما يفوق توقعات المستثمرين الدوليين. وسنواصل مسيرتنا في هذا الاتجاه لتعزيز مكانة دبي في الخريطة العقارية العالمية».

ويتكون كل واحد من المنازل الفخمة التي تم طرحها من أربعة طوابق (طابق سفلي وآخر أرضي وطابقين علويين)، كما يضم ثماني غرف ومجلساً وسبا وغرفة للسينما وصالة رياضية فاخرة مزودة المعدات الحديثة. ويأتي تصميم هذه المنازل الفخمة وفق مفهومين معماريين، وهما: الأرض (46,648.2 قدماً مربعة) والماء (45,927.24 قدماً مربعة).

وتمثل الهندسة المعمارية للمنازل المشيدة وفق مفهوم الأرض مساحة تتناغم مع محيطها تماماً، ويكون مخفياً عن الطرق الداخلية ضمن المشروع، ولكنه مفتوح على المياه لإكسابه منظراً رائعاً. وتسمح الواجهات الزجاجية المنزلقة الممتدة من الأرض إلى السقف، بتوفير إطلالات واسعة، إلى جانب دمج الفناء وغرف المعيشة بسلاسة لتحويلها إلى منطقة استقبال واحدة واسعة عند فتحها. وتأتي الإطلالات الجميلة على الواجهة البحرية ضمن إطارات محددة يمكن إدراكها من اللحظة الأولى لرؤيتها من الردهة.

واعتماداً على العوامل الطبيعية المحيطة، صمم المنزل الفخم القائم على مفهوم الماء بعناية فائقة وفق الخصائص المناخية للموقع. ومع الأخذ في الحسبان التغيرات الموسمية للشمس، خضعت الهندسة المعمارية للتعديلات بطريقة تسمح بدخول معظم الضوء الطبيعي من دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المساحات الداخلية. وفي ضوء ارتفاع منسوب الرياح على جانب الخور، يسمح شكل المنزل بتدفق الهواء لتبريد واجهات المبنى والمساحات الخارجية بشكل طبيعي. وفضلاً عن ذلك، استوحي التصميم من طبيعة المنطقة وتاريخها، مع ضمان الوصول إلى المفهوم المحدد لتعزيز جمالها الطبيعي.

ويقدم منتجع كيتورا لأصحاب المنازل مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك فندق ريتز كارلتون، مع إمكان الوصول المباشر إلى الشاطئ، وتوفير نادٍ خاص يقتصر دخوله على الأعضاء. ومن المرافق المهمة الأخرى: النادي النسائي ونادي الأطفال والمركز الصحي الشامل، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، ومجمع يضم العديد من المحال التجارية. وسيكون هذا المشروع الفاخر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا الذي يسعى للحصول على شهادة WELL للصحة والسلامة لمبانيه ضمن «مجتمع WELL» المسجل لدى «ماج أوف لايف». وسيكون بمقدور السكان الوصول إلى فندق صحي فاخر، وثماني مساحات لمحال التجزئة التي توفر المنتجات المستدامة والعضوية، بما في ذلك أسواق المزارعين في عطلة نهاية الأسبوع. وزود المشروع موقفاً خاصاً للسيارات تتوافر فيه خدمات الأمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع خدمة صف السيارات. ويكون كل ذلك ضمن مجمع مغلق يمتاز بإطلالاته الفريدة على محمية الحياة البرية.

وستكون جميع وحدات المنازل الفخمة قائمة على مفهوم الحياة الصحية الذي يمتاز به منتجع كيتورا من «ماج أوف لايف» الذي يقع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، مع سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

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