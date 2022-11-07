خبراء عالميون يشاركون بمؤتمر «إتش إل بي للأسواق الناشئة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشتهر شركة «إتش إل بي هامت HLB HAMT»، المزود الرائد لخدمات التدقيق المحاسبي والخدمات الاستشارية في المنطقة، بسعيها الدائم على مدى العقدين الماضيين للارتقاء بمعايير التميز؛ ومن هذا المنطلق، تسعى «إتـش إل بـي هامـت HLB HAMT» للجمْع بين نخبة من الخبراء الدوليين للإلتقاء في «مؤتمر الأسواق الناشئة 2022»، وذلك في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2022 في فندق أنانتارا القرم الشرقي، بمدينة أبوظبي.

ومع سعيها للوصول إلى آفاق جديدة باستخدام الحلول التكنولوجية كركيزة أساسية للأعمال التجارية؛ قامت «إتش إل بي هامت HLB HAMT» بإعداد برنامج ثريّ على مدار 3 أيام مليء بالأنشطة، والمناقشات، والتواصل مع الأقران، والمحادثات المُنطوية على رؤى وأفكار عالمية المستوى ومحتوى شامل من قبل الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين ومستشاري الأعمال وقادة القطاع التكنولوجي في العالم من أجل تبادل المعرفة لتقديم حلول فورية وفعالة لشبكة العملاء الواسعة لدى الشركة.

يهدف المؤتمر لاستكشاف الفرص وتحديد التصورات والنظرة المستقبلية لممارسات شركة «إتش إل بي هامت HLB HAMT» على الصعيد العالمي؛ وذلك من خلال محادثات حول: تحديثات التدقيق المحاسبي، واستخدام تحليلات البيانات عبر برامج (CaseWare IDEA)، وتأثير الرقمنة وتطبيقات الـ (ميتافيرس Metaverse) على تطور الأعمال.

هذا ومن المقرر أن تشمل الموضوعات الأخرى التي سيتم تغطيتها في اليوم الأول من المؤتمر: الخدمات الاستشارية الداعمة للنمو في الأسواق الناشئة، حلقة نقاش حول «الأمن السيبراني»، الإدارة التنفيذية والتحول التنظيمي، وإعادة الهيكلة والإعسار.

ومن جهة أخرى، يشهد اليوم الثاني من المؤتمر مجموعة من المتحدثين الذين سيتناولون مجالات: الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، واستراتيجية التسويق الرقمي للشركات المهنية، والضرائب غير المباشرة وضريبة الشركات في المنطقة، وسلسلة التوريد (أزمة الأغذية الزراعية والمشروبات والمواد الغذائية)، والوضع المالي الصافي للشركات (NFP)، وقطاع العقارات والضيافة، والتكنولوجيا الناشئة للمدن الذكية، بالإضافة إلى مشاريع البناء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في الأسواق الناشئة.

ستركز المناقشات على اتباع شركة «إتـش إل بـي هامـت HLB HAMT» نهجاً احترافياً ومصمم خصيصاً لدفع تحول الأعمال من خلال خدمات ذات قيمة مضافة مع توفير بيئة تعاونية وداعمة للعملاء؛ وذلك استناداً إلى تراث الشركة وخبرتها الممتدة على مدار 20 عاماً، حيث تضمن الخبرات الراسخة لدى الشركة وقدراتها العالمية توفير تجربة متسقة وعالية الجودة وخدمات فريدة مخصَّصة وفقاً لاحتياجات العملاء.

هذا ومن المتوقع أن تشمل قائمة عملاء شركة «إتش إل بي هامت HLB HAMT» الذين سيستفيدون من مخرجات ونتائج المؤتمر كلاً من: المؤسسات الحكومية، والوزارات، والمؤسسات المصرفية والمالية، وقطاعات الاتصالات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتأمين، والعقارات، والنفط والغاز والطاقة، والمرافق، وتجارة التجزئة، والتعليم.

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