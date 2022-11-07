ألمانيا تختتم في دبي الجولة الترويجية السياحية بمنطقة الخليج العربي

المصدر: دبي- البيان

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اختتم المجلس الوطني الألماني للسياحة في دبي الخميس 3 نوفمبر جولته الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي للتعريف بعروض السياحة الشاملة في ألمانيا وبناء العلاقات وتشجيع تبادل المعلومات وتطوير الرؤى مع المتخصصين المحليين في السياحة والشركاء الإعلاميين في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي على مدى خمسة أيام.

وانطلقت الجولة الترويجية في الدوحة يوم 30 أكتوبر، قبل أن تتجه إلى مدينة الكويت، حيث استقبل السفير الألماني هانز كريستيان فرايهير فون رايبنيتز الوفود ضمن مسكنه الخاص. وكانت المحطة التالية في الرياض حيث استقبلهم السفير الألماني في المملكة العربية السعودية، ديتير لامليه، في مسكنه الخاص؛ وتلا ذلك زيارة المسكن الخاص بالقنصل العام الألماني في جدة، الدكتورة إلتيه أديرهولد، ليتم اختتام الجولة في دبي في الثالث من نوفمبر.

وقالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة: «مثلت الجولة الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي تجربةً رائعة، حيث أتاحت لنا بناء شبكة من العلاقات واكتشاف الفرص المتاحة في أبرز مدن المنطقة. كما ساعدتنا على التعريف أكثر بألمانيا في سوق السياحة المحلي وتنويع عروض الحملات أثناء تبادل المعلومات مع الخبراء في قطاع السياحة».

وتابعت صوفو: «تم تسليط الضوء في هذه الجولة على حملة فيل جود التي تؤكد على أهمية السفر بطريقة مستدامة ومزاياه الكثيرة، إضافةً إلى غيرها من الحملات المستمرة مثل الثقافة المحلية الألمانية واحتضان الطبيعة الألمانية».

ورافق عشرة شركاء المجلس الوطني الألماني للسياحة في جولته الترويجية في المدن الخمس الكبرى، حيث التقوا قرابة 250 شخصاً من قطاع السياحة و50 من الشركاء الإعلاميين. وشملت لائحة الشركاء 10 مشاركين،وهي مجلس السياحة في كولونيا، ومجموعة فنادق هوميج الفاخرة، وفندق بايريشر هوف، ومتجر هاوس أوف 1000 كلوكس، وقريتي إنغولشتادت وفيرتهايم، التابعتين لمجموعة بيستر فيلج للتسوق، وديزاينر أوتليت التابعة لشركة ماك آرثر غلين، وأوتليت سيتي ميتسينغن، وشركة ريل يوروب التجارية، وفندق شتايغنبرغر بارك هوتيل، أيقونة سلسلة فنادق شتايغنبرغر في دوسلدورف، وفيسبادن كونجرس ماركتنج

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