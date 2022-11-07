«هب 71» و«الياه سات» تطوّران تقنيات داعمة للأقمار الصناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «هب Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية، مزود حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعاونهما من أجل تسريع تبنّي التكنولوجيا في مجال الاتصالات الفضائية. وستتيح هذه الشراكة لـ«الياه سات» التعاون مع المؤسسين ورواد الأعمال في منظومة Hub71 لتعزيز الابتكارات التكنولوجية التي تدعم تطوير قدرات الاتصالات الفضائية المتنقلة في دولة الإمارات. وبفضل هذه الاتفاقية الجديدة، وقّعت Mental VR، شركة تطوير برامج الواقع الافتراضي والتي تشكّل جزءاً من Hub71، عقدها الأول مع «الياه سات» من أجل تزويدها بأحدث تقنيات الواقع الافتراضي وتوفير البرامج التدريبية لموظفي الشركة في الأماكن النائية. وستساعد الاتفاقية بين «الياه سات» وHub71 على تحديد شركات التكنولوجيا الناشئة القادرة على تطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات وتعزيز تقنيات الاتصالات الفضائية.

وستعمل شركات Hub71 الناشئة إلى جانب خبراء عالميين من «الياه سات» حيث ستتلقى إرشاداً إستراتيجياً في مجال تقنيات الاتصالات الفضائية وقطاع الفضاء ككلّ. كما سيتاح للشركات الناشئة استكشاف الفرص التجارية كجزء من برنامج الأقمار الصناعية والتكنولوجيا في «الياه سات».

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