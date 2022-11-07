إنفستكورب تستحوذ على حصة أكثرية في «سنرايز بروديوس» في الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إنفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها استحوذت على «سنرايز بروديوس» Sunrise Produce، الشركة الموزعة للمنتجات الطازجة ومنتجات الطعام الفاخر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأسست «سنرايز» عام 1991، ومقرها في فوليرتون، ولاية كاليفورنيا، وتعمل كحلقة وصل مهمة بين الموردين والعملاء، موفرةً مجموعة واسعة من المنتجات من أكثر من 400 مورد لتوزعها إلى حوالي 2000 عميل عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الخدمات الغذائية، التعليم، الرعاية الصحية، وتجارة التجزئة. بعد هذه الصفقة، ستعمل إنفستكورب مع «سنرايز» لتسريع إمكانات نمو الشركة على الصعيدين العضوي أولاً وثانياً من خلال عمليات الاستحواذ.

وقال رئيس أسواق الإمارات وعُمان للثروات الخاصة في إنفستكورب طارق المحجوب: الاستحواذ على سنرايز بروديوس استمرار لدعمنا للشركات المبتكِرة والمستدامة في سعيها لتحقيق طموحاتها ونموها الريادي في القطاعات التي تعمل فيها. ويواكب الاستحواذ على حصة الأغلبية في سنرايز بروديوس تاريخنا الناجح في الاستثمار في مجال التوزيع المتخصص.

وقال علي آل رحمة، المدير المتخصص في الشركات الخاصة لدى إنفستكورب: «تعتبر سوق توزيع المنتجات الطازجة في الولايات المتحدة الأمريكية سوقاً مجزأةً للغاية تبلغ قيمتها 70 مليار دولار. أظهرت باستمرار قدرة على الصمود خلال الدورات الاقتصادية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركة سنرايز لتسريع وتيرة نموها من خلال التوسع الجغرافي وعمليات الاستحواذ».

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