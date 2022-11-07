«أبيكورب» تقدم أول تمويل إسلامي لتعويضات الكربون الطوعية في المنطقة العربية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، تقديم تمويل بنظام المرابحة الإسلامية بقيمة 75 مليون دولار لصالح شركة «هارتري بارتنرز للطاقة والغاز» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتابعة لشركة «هارتري بارتنرز»، وهي شركة عالمية متخصصة في قطاع الطاقة والسلع.

وتعدّ الاتفاقية أول تمويل مخصص لتعويضات الكربون الطوعية (voluntary carbon offsets) عالية الجودة على مستوى المنطقة العربية، علماً بأن كل تعويض يعادل إزالة طن واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للجهة المالكة للتعويض. وستُستخدم التعويضات الممولة بهذه الاتفاقية لتطوير مشاريع صديقة للبيئة حول العالم.

وقال خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ابيكورب»: الابتكار في التمويل ضروري لبناء منظومة مستدامة لقطاع الطاقة، وقد طورنا تمويل المرابحة هذا في إطار التزامنا الراسخ بتوفير حلول مالية مبتكرة تدعم التحوّل في قطاع الطاقة وتطلعات الدول العربية بالوصول بصافي الانبعاثات إلى صفر تماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة نحو تحقيق رؤيتنا في دعم مسيرة المنطقة العربية نحو الاستدامة.

ومع بلوغ إجمالي الانبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً أكثر من 50 مليار طن سنوياً والجهود العالمية الرامية للوصول بصافي الانبعاثات إلى صفر بحلول العام 2050، تنامى دور أسواق تداول تعويضات الكربون الطوعية الموثوقة لتداول تعويضات الكربون كفئة أصول مجدية اقتصادياً تمكّن الحكومات والشركات من تخفيض بصمتها الكربونية بشكل فوري، وخاصة في القطاعات والصناعات التي ما زال يصعُب عليها خفض انبعاثاتها نظراً لكون هذا الأمر غير مجدٍ من الناحية التقنية أو الاقتصادية.

كما يمكن لتعويضات الكربون أن تساعد المستثمرين على تقليل المخاطر المرتبطة بالتحوّل في قطاع الطاقة لأنها تعزز مرونة المحافظ الاستثمارية وقدرتها على التكيّف مع التغير السريع للقوانين المرتبطة بالمناخ، وتكتسب أهمية إضافية في ظل تزايد اهتمام الهيئات التنظيمية ووكالات التصنيفات الائتمانية بإفصاحات المصارف المتعلقة بتقارير الاستدامة وأنشطتها في مجال تمويل المناخ.

وأضاف: للمصارف وغيرها من مؤسسات القطاع المالي دور حيوي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، لا سيما وأن مسألة التمويل تبقى العائق الأكبر أمام عملية إزالة الكربون من سلسلة القيمة. ولذلك نتوقع أن يكون لهذا التمويل أثر إيجابي واسع على السوق الإقليمية لما يتمتع به من ميزات فريدة، مثل كونه متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية وإمكانية منح قروض مجمّعة من خلاله، الأمر الذي سيمكّن عدداً أكبر من المصارف من المشاركة في تمويل هذه الفئة الواعدة من الأصول. وسيكون التمويل مخصصاً لتعويضات الكربون المسجلة على منصة «فيرا»، وهي مؤسسة غير ربحية تعتبر أضخم سجل عالمي لتعويضات الكربون التي مصدرها الطبيعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز