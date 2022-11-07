"دي بي ورلد" تستثمر 500 مليون دولار بهدف خفض انبعاثات الكربون خلال 5 سنوات

المصدر: وام

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أعلن سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، اعتزام الشركة استثمار نحو 500 مليون دولار أمريكي من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملياتها بنحو 700,000 طن خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكّد التزام "دي بي ورلد" باستدامة أعمالها من خلال المشاركة في مبادرة "تحدي الشحن الأخضر" .

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته اليوم، عبر تقنية الفيديو أمام الوفود المشاركة، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وأضاف سلطان أحمد بن سليّم، أن التجارة العالمية لا تزال القوة المؤثرة لتحقيق الخير والتنمية من خلال ربط أواصر العالم وانتشال ملايين الناس من براثن الفقر على مدى العقود الماضية، ولكن هذا النمو لا يخلو من العواقب بدءًا من حجم الطاقة المطلوبة لتصنيع السلع ونقلها واستخدامها، إلى حجم ووفرة موارد الخدمات اللوجستية، وكذلك التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.

وأوضح أن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُخطط له بنحو 700,000 طن، يمثل نسبة تبلغ 20% مقارنةً بمستويات عام 2021. وتشمل خطط "دي بي ورلد" استبدال أسطولها العالمي من الأصول العاملة على الديزل إلى الطاقة الكهربائية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستكشاف أنواع الوقود البديل، مؤكداً التزام الشركة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040، وتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2050.

وأشار إلى ثلاث ركائز رئيسية في عمل الشركة، تتمثل في استخدام المعدات بالطاقة الكهربائية في موانئنا ومحطات الحاويات التي نشغّلها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وإدارة مشاريع البحث والتطوير لدراسة الوقود البديل والسفن ومركبات النقل في الموانىء والمحطات عبر محفظة أعمالنا الشاملة، لافتاً إلى أن أعمال ’دي بي ورلد‘ في الموانئ والمحطات تحرز تقدمًا ثابتًا عبر اتباع استراتيجية رفع معايير الكفاءة، واستخدام المعدات بالطاقة الكهربائية، وإمداد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون.

وفي يناير، دخلت "دي بي ورلد" في شراكة إستراتيجية مع مركز "ميرسك ماك كيني مولر" للشحن الخالي من الكربون، وهي منظمة مستقلة غير هادفة للربح تجري بحوثًا وتطويرًا مكثفًا لإيجاد طرق عملية لإزالة الكربون في قطاع النقل البحري.

وتعتبر خدمات النقل البحري والأعمال اللوجستية أبرز التحديات حيث تمثل جزءًا كبيرًا من البصمة الكربونية لـ "دي بي ورلد" من خلال أساطيل السفن وشاحنات النقل في الموانىء والمحطات. وتسعى الشركة إلى تطوير الحلول المناسبة كجزء أساسي من خطة معالجة هذه المشكلة بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

وتهدف الاستراتيجية العالمية لإزالة الكربون إلى تقليل الانبعاثات المطلقة قدر المستطاع أولاً، ومن ثم التركيز على استبدال الوقود الأحفوري بموارد الطاقة المتجددة، وأخيراً شراء موازنة الانبعاثات المتبقية التي يصعب تخفيفها من أجل تحقيق هدف الحياد الكربوني لعام 2040. وتتعاون "دي بي ورلد" تتعاون مع المجتمعات المحلية التي تعمل فيها لوضع حلول قائمة على التكنولوجيا لقطاع النقل مثل استبدال المركبات والوقود، كذلك وضع خطط تعويض الكربون وتطوير مصارف الكربون الطبيعية مثل غابات المانغروف.

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