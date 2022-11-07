إنجاز مشروع توسعة شبكة الطرق الداخلية في واحة دبي للسيليكون بتكلفة 50 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" عن إنجاز مشروع تطوير شبكة طرق واحة دبي للسيليكون الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة بقيمة 50 مليون درهم.

وتضمّن التنفيذ ربط شبكة الطرق الداخلية للواحة مع طريق دبي العين بما يقارب 2.4 كم تقريباً، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتوسيع مسارات الشوارع المؤدية إلى التقاطع بحيث تصبح خمسة مسارات، وتطوير ممرات للمشاة وطرق الخدمة على جانبي الطريق، لسهولة الوصول إلى واحة دبي للسيليكون والمناطق السكنية والتجارية المحيطة.

وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في دييز إن إنجاز المشروع يأتي في إطار حرص "دييز" على تطوير البنية التحتية الأساسية وتحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية بالواحة وربطها مع شارع دبي-العين الذي يستفيد منه اكثر من 1.5 مليون شخص حسب الاحصائيات الرسمية. كما أن دييز حريصة على التعاون والتكامل مع مختلف الهيئات في دبي، حيث يكمن تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في المساهمة لجعل إمارة دبي أفضل مدينة في البنية التحتية.

يذكر أن واحة دبي للسيليكون التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" ، وتنشط كمجمع تكنولوجي يعمل كمنطقة حرة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة التي تسعى إلى تأسيس مقرات لها في دبي. وحقق مجتمع واحة دبي للسيليكون نمواً سريعاً منذ إنشائه في العام 2005، حيث يتجاوز عدد سكان الواحة اليوم 90 ألف نسمة.

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