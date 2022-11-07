القرية العالمية تحصد جائزتين عالميتين للصحة والسلامة

المصدر: دبي- البيان

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فازت القرية العالمية، إحدى أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، باثنتين من الجوائز العالمية من الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث «روسبا» ومجلس السلامة البريطاني تقديراً لإدارتها المتميزة في مجال الصحة والسلامة.

وتكرّم جائزة «روسبا» الذهبية لسلامة الترفيه التي حصدتها القرية العالمية هذا العام، التميز في إدارة الصحة والسلامة بين الشركات التي تُعنى بشكل رئيسي في تقديم خدمات مباشرة للضيوف والزوار. ويتنافس على هذه الجائزة سنوياً ما يقرب من 2000 مؤسسة؛ لنيل أعلى وأعرق وسام يتم منحه من قبل أقدم جائزة معنية بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة.

كما توّجت القرية العالمية حرصها الدائم على الارتقاء بمعايير إدارة الصحة والسلامة في مكان العمل بحصولها على جائزة «سيف الشرف» المرموقة من مجلس السلامة البريطاني للسنة الرابعة على التوالي، وذلك تقديراً لإدارتها المميزة للصحة والسلامة والمخاطر البيئية. ودأب المجلس على تكريم القرية العالمية سنوياً بتصنيفها في فئة خمس نجوم في مجال الصحة والسلامة.

وللمنافسة على جائزة «سيف الشرف» تعيّن على القرية العالمية الحصول على التصنيف الأعلى، بكونه 5 نجوم، في تدقيق الصحة والسلامة الذي يجريه مجلس السلامة البريطاني، إضافة إلى تقديم الأدلة المطلوبة أمام لجنة تحكيم مستقلّة من الخبراء والتي تثبت أنها تتمتع بسجل حافل بالإنجازات والممارسات المميزة في مجال الصحة والسلامة، بدءاً من موقع العمل ووصولاً إلى قاعة مجلس الإدارة.

ورسخت القرية العالمية تألقها في هذا المجال عندما أصبحت في عام 2019 الوجهة الترفيهية الأولى في العالم التي تُمنح خمس نجوم في تدقيق الصحة والسلامة المهنية الذي أجراه مجلس السلامة البريطاني.

وقال جاي ريكارد، مدير إدارة أول - الاستراتيجية المؤسسية والمخاطر في القرية العالمية: «نحرص دائماً على تعزيز التزامنا بتبني أعلى معايير الصحة والسلامة، التي تدعم رفاهية موظفينا، وشركائنا، وضيوفنا، وهذا التقدير الذي نالته القرية العالمية هو ثمرة العمل الجاد لجميع أعضاء فريق العمل الذي يسعى بشكل مستمر لضمان تقديم تجارب ممتعة ومميزة في بيئة آمنة وصحية».

وقالت جوليا سمول، مدير إدارة الإنجازات في روسبا: نبارك للقرية العالمية هذا الإنجاز الرائع الذي نالته بجدارة، حيث إن جميع الحاصلين على جوائزنا يظهرون التزاماً راسخاً وحرصاً شديداً للحفاظ على سلامة كل من يتواجد في بيئة العمل لديهم. وبهذا التقدير تنضم القرية العالمية إلى قائمة الشركات والمؤسسات التي تتبنى نهجاً مماثلاً في جميع أنحاء العالم، والتي تعد الأفضل في مجال الصحة والسلامة. ونشكر القرية العالمية على كل ما قامت به لنيل هذه الجائزة التي تستحقها، ونهنئ جميع المشاركين الذين يولون معايير الصحة والسلامة أولوية قصوى، ولطالما كانت القرية العالمية مثالاً رائعاً يحتذى به للآخرين في القطاع.

وقال بيتر ماجيتريك، رئيس مجلس السلامة البريطاني: نهنئ القرية العالمية على تحقيقها أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة للعام الرابع، وهو إنجاز جدير بالثناء، ويعد نموذجاً إيجابياً للعاملين في القطاع.

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