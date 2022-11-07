اكتتاب «إمباور» للأفراد ينتهي اليوم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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ينتهي، اليوم، اكتتاب مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فيما ينتهي غداً للمستثمرين المؤهلين.

وكانت «إمباور»؛ أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، قد أعلنت النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، فيما تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.31 و1.33 درهماً للسهم. ومن المتوقع اكتمال إدراج أسهم «إمباور» وبدء تداولها في سوق دبي المالي الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.

وارتفعت أرباح «إمباور»، التي تقوم بتقديم خدمات تبريد المناطق وإدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات التوزيع ذات الصلة، إلى 732 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأعلنت «إمباور» في وقت سابق، أنها بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة «الإمارات باور إنفستمنت - الإمارات باور»، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لـ«دبي القابضة» (المساهمين البائعين)، مارست حقها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 1.5 مليار إلى ملياري سهم. ويثمر ذلك زيادة في حجم الطرح من 15% إلى 20% من إجمالي رأس مال «إمباور»، مع احتفاظ كل من «ديوا» و«الإمارات باور» بـ56.0% و24.0% من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي، بعد الطرح.

كما حصلت «إمباور» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) من 14% (1.4 مليار سهم) إلى 19% (1.9 مليارسهم)، كما ستبقى شريحة المستثمرين الأفراد دون تغيير عند 100 مليون سهم.

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