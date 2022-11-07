عقارات دبي الفخمة تستقطب أثرياء العالم

المصدر: دبي - بشار باغ

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تشهد العقارات الفخمة في دبي طلباً هائلاً بدعم إقبال أثرياء العالم على امتلاك مساكن رئيسة لهم في الإمارة، فيما يتركز الاهتمام والإقبال بشكل كبير على عقارات الواجهات المائية، بحسب عباس سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس» العقارية.

وتوقع سجواني أن تواصل عقارات دبي فائقة الفخامة تحقيق صفقات قياسية على غرار ما تم تسجيله أخيراً من أسعار بيع كبيرة، وأن شراء هذه الفئة من العقارات لا يهدف للمضاربة وتحقيق المكاسب، بل بهدف السكن والإقامة، لافتاً إلى محدودية المساحات المتوافرة في الواجهات الشاطئية التي تتمثل في «نخلة جميرا» وجزيرة «جميرا باي» بشكل رئيس، إضافة إلى قناة دبي المائية التي تحظى بجاذبية خاصة للعقارات الفاخرة بفضل موقعها في وسط المدينة وما توفره من إطلالة على الواجهة المائية وأفق مدينة دبي.

وأوضح أن جزيرة «جميرا باي» تتمتع بالحصرية ومحدودية الأراضي المتوافرة التي تبلغ 100 قطعة أرض فقط، حيث سجلت زيادة قياسية في الأسعار، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الأراضي التي تصل مساحتها إلى 24 ألف قدم مربعة من 40 مليون درهم إلى 110 ملايين درهم حالياً.

ولفت سجواني إلى انتعاش الطلب على شقق «بنتهاوس» فائقة الفخامة، والمشاريع النوعية في كل من مشروع «نخلة جميرا» وقناة دبي المائية.

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