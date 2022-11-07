«إنتربرينور»: دبي رائدة في التحوّل الرقمي عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت «إنتربرينور» دبي بأنها رائدة عالمية في التحوّل والابتكار الرقمي بما لديها من طموح كبير بشأن مستقبلها في هذا المجال، ما يعزز جهود الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وأوضحت المجلة الأمريكية في تقرير بعنوان «كيف تبذل دبي الجهود لتصبح العاصمة العالمية المقبلة للاقتصاد الرقمي؟» أن حكومة دبي تتبع كافة المؤشرات الفرعية المتعلقة بالأداء الرقمي ضمن «مؤشر التنافسية الرقمية»، وعددها 15 مؤشراً، ما أسهم على نحوٍ فعال في تحقيق دولة الإمارات ككل لمراكز متقدمة في كافة هذه المؤشرات، ما مكنها من التواجد ضمن العشر الكبار على المؤشر العام.

وأشارت «انتربرينور» إلى جهود حكومة دبي في تكثيف مسيرة الرقمنة في دوائرها وتعاملات الأفراد معها، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت بقوة في تقدم الإمارات على «مؤشر التطور الرقمي»، ومن شأن هذه الجهود حال استمرارها أن تجعل من دبي والإمارات مركزاً للثقل في الاقتصاد الرقمي.

وثمن التقرير دور دبي في دعم التطور التقني في الإمارات بشكل عام حيث صنفت الإمارات ضمن الدول العشر الكبار عالمياً في «مؤشر التنافسية الرقمية» من «معهد التنمية الإدارية آي إم دي» في «لوزان» السويسرية العام الماضي.

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