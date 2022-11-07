طلب هائل على عقارات دبي فائقة الفخامة

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد عباس سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس العقارية» أن العقارات فائقة الفخامة في دبي تشهد طلباً هائلاً في ظل إقبال أثرياء العالم على امتلاك مساكن رئيسية لهم في الإمارة، مشيراً إلى أن الطلب يتركز بشكل خاص على عقارات الواجهات المائية، في حين أن العرض محدود، سواء من ناحية الأراضي ذات المواقع المتميزة، أم من حيث جودة الوحدات المتوافرة التي تلبي متطلبات هذه الفئة من المشترين والتي تصنف ضمن فئة العقارات فائقة الفخامة.

وتوقع في تصريحات لـ «البيان» استمرار استقطاب سوق عقارات دبي فائقة الفخامة لصفقات قياسية على غرار ما تم تسجيله أخيراً من أسعار بيع قياسية، مشيراً إلى أن شراء هذه الفئة من العقارات لا يهدف للمضاربة وتحقيق المكاسب، بل بهدف السكن والإقامة على فترات متقطعة خلال العام.

ولفت إلى محدودية المساحات المتوافرة في الواجهات الشاطئية بالإمارة التي تتمثل في نخلة جميرا وجزيرة جميرا باي بشكل رئيسي، بالإضافة إلى قناة دبي المائية التي تحظى بجاذبية خاصة للعقارات الفاخرة بفضل موقعها في وسط المدينة وما توفره من إطلالة على الواجهة المائية وأفق مدينة دبي.

وأوضح أن جزيرة جميرا باي تتميز بالحصرية ومحدودية الأراضي المتوافرة التي تبلغ 100 قطعة أرض فقط، حيث سجلت زيادة قياسية في الأسعار، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الأراضي التي تصل مساحتها إلى 24 ألف قدم مربع من 40 مليون درهم إلى 110 ملايين درهم حالياً.

توزيع العقارات

ولفت إلى أن مليارديرات العالم يقبلون على شراء العقارات فائقة الفخامة في دبي كمنزل رئيسي للسكن والإقامة، حيث بات الأثرياء بعد الجائحة يتنقلون للإقامة في منازلهم المنتشرة حول العالم لأشهر عدة في ظل الاعتماد على تقنيات التواصل عن بُعد لإدارة الاستثمارات والأعمال، إذ بات بمقدور رجل الأعمال إدارة شركاته ومشاريعه من أي مكان في العالم ولا يضطر للإقامة في مكان واحد.

وذكر أن الجائحة دفعت الأثرياء لتنويع التوزيع الجغرافي لعقاراتهم السكنية في المدن الرئيسية في العالم وفي مقدمتها دبي، وقال إن قاعدة مشتري العقارات فائقة الفخامة في دبي متنوعة جداً وتضم العديد من الجنسيات.

فرص واعدة

وفي خضم الجائحة ورغم مرحلة عدم اليقين التي سادت العالم أجمع آنذاك، إلا أن سجواني رصد وجود فرص واعدة في الاستحواذ على العقارات فائقة الفخامة، وخصوصاً الفلل مع وصول أسعارها في ذلك الوقت إلى مستويات مناسبة للشراء مع عدم وجود أراضي شاغرة للبناء في المواقع الرئيسية، وبحلول نوفمبر 2021، تم إطلاق «إيه إتش إس» بقيمة أصول تزيد على 367 مليون درهم، مع محفظة تضم أربع فلل فائقة الفخامة في تلال الإمارات ونخلة جميرا. ومنذ ذلك الحين، تمكنت الشركة من بيع ثلاث فلل في نخلة جميرا بقيمة إجمالية تزيد على 275 مليون درهم. في حين سيتم طرح فيلا أخرى تقع في تلال الإمارات ويصل سعرها إلى 45 مليون دولار خلال الربع الرابع، حيث تلقى إقبالاً واهتماماً واسعين من قبل بعض المشترين المحتملين، كما تطور الشركة فيلا أخرى هي الخامسة ضمن محفظتها العقارية وذلك في نخلة جميرا بقيمة تتجاوز 146 مليون درهم.

مشاريع نوعية

وبالتوازي مع الاستثمار في قطاع الفلل، رصد سجواني تزايد الطلب على شقق الـ «بنتهاوس» فائقة الفخامة، وقرر سريعاً استثمار هذه الفرص واستحوذ على قطعتي أرض لإنشاء مباني سكنية فاخرة منخفضة الارتفاع مخصصة لشقق الـ «بنتهاوس» يصل ارتفاعها إلى تسعة طوابق، تقع الأولى في نخلة جميرا والأخرى على قناة دبي المائية، مما رفع إجمالي قيمة محفظة «إيه إتش إس» إلى 2 مليار درهم، شاملة كلاً من المشاريع المباعة والمشاريع التي لا تزال قيد التطوير.

وسيصل سعر القدم المربع في كل من مشروع نخلة جميرا وقناة دبي المائية إلى 4037 درهماً لكل قدم مربع، في حين سيتولى كل من «استوديو 1508 لندن» للتصميم وشركة «هيرش بيدنر أسوشيتس» التصاميم الداخلية للمشروعين. وتم تعيين المهندس المعماري العالمي شون كيلا من شركة «كيلا ديزاين» ليكون مهندساً رئيسياً للمشاريع، حيث يمتلك خبرة واسعة في قطاع الهندسة المعمارية بدبي، وسبق له أن صمم متحف المستقبل، والذي أصبح اليوم معلماً فريداً من معالم دبي. وسيضم كل مشروع أحدث وسائل الراحة والمرافق الخدمية والترفيهية التي تضم سبا فاخراً ودور سينما خاصة، وأحواض السباحة خاصة بكل منزل.

إطلالات متميزة

أوضح عباس سجواني أن منطقة القناة المائية تحتل موقعاً استراتيجياً في وسط المدينة بالقرب من جميع وجهات الأعمال والسياحة الرئيسية، بالإضافة إلى الإطلالة المائية وأفق مدينة دبي من جهة مع حديقة الصفا من الجهة الأخرة، لافتاً إلى أن ضفاف القناة ستتركز فيها مشاريع متنوعة عدة لأبنية فاخرة منخفضة الارتفاع مخصصة لشقق «بنتهاوس» بعلامات تجارية فاخرة خصوصاً في ظل عدم وجود أبراج مرتفعة، وبالتالي تحافظ المنطقة على إطلالاتها وتصميمها العمراني الهادئ وخصوصيتها.

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