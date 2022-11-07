5.2 مليارات درهم قيمة صادرات أعضاء «غرفة رأس الخيمة» في 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت غرفة تجارة رأس الخيمة، عن حجم قيمة السلع المصدرة لخارج الدولة من أعضاء غرفة رأس الخيمة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2022، والتي بلغت 5.2 مليارات درهم، من خلال 17745 شهادة منشأ صادرة من الغرفة لأعضائها، وتصدر شهر يونيو بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 2203 شهادات منشأ.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، عند التطرق إلى توزيع عضويات أعضاء الغرفة بحسب المجال، نجد أن العضويات الجديدة تركزت في مجالين؛ التجاري بتسجيل 608 عضويات جديدة بنسبة 48.6 % والمهني الذي سجلت فيه 574 عضوية جديدة بنسبة 45.9 %، يأتي بعدهما المجال السياحي حيث سجلت فيه 32 عضوية جديدة بنسبة 2.6 %، ثم المجال الصناعي حيث سجلت فيه 30 عضوية جديدة بنسبة 2.4 %، كما سجلت في المجال الخدمي 4 عضويات جديدة، ثم المجالين الزراعي والإعلامي والذي سجلت في كل منهما منشأة واحدة.

وأضاف: بلغ عدد القوى العاملة المقدرة للمنشآت الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 1201 عامل، في حين بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة بالفترة نفسها 696.5 مليون درهم، علماً أن رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 184 منشأة للمناطق الحرة و86 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية.

وأشار إلى أن إحصائية العضويات الجديدة للفترة نفسها كشفت عن توزيع جنسيات الاستثمارات الجديدة بمجموع 61 جنسية من جميع أنحاء العالم، وكانت الجنسية الأكثر استثماراً في الإمارة هي الهندية بإجمالي 215 منشأة جديدة، تلتها بنجلاديش بإجمالي 127 منشأة، ثم باكستان بإجمالي 70 منشأة، جاءت بعدها مصر بإجمالي 56 منشأة.

وأوضح السبب، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث إصدار شهادات المنشأ لها، بمجموع 5120 شهادة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بقيمة سلع بلغت حوالي 973.9 مليون درهم، تليها سلطنة عمان بعدد 1189 شهادة بقيمة سلع حوالي 157.1 مليون درهم، ثم الكويت بعدد 915 شهادة بقيمة سلع تبلغ حوالي 189.4 مليون درهم، جاءت بعدها الهند حيث تم إصدار 744 شهادة بقيمة سلع تبلغ حوالي 284.1 مليون درهم، ثم مصر بإصدار 708 شهادات بقيمة سلع تبلغ تقريباً 261.9 مليون درهم، تلاها العراق بـ 662 شهادة منشأ بقيمة سلع تبلغ حوالي 246.5 مليون درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 504 شهادات منشأ بقيمة سلع تبلغ تقريباً 281.8 مليون درهم، ثم باقي الدول بنسب مختلفة حيث بلغ إجمالي عدد الدول المصدرة لها 147 دولة موزعة على مختلف قارات العالم، كما بلغ عدد الشهادات الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي لدولة الإمارات 939 شهادة بقيمة سلع وصلت إلى 249 مليون درهم.

شهادات المنشأ

قال محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة إنه فيما يتعلق بأنواع البضائع المصدرة التي تم إصدار شهادات منشأ لها من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في الأشهر الـ9 الأولى من 2022، فقد توزعت على العديد من المنتجات، كانت أبرزها منتجات الصناعات الكيماوية بحصة بلغت %15.7 من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة، كما تم إصدار %13.8 من شهادات المنشأ لـمعادن عادية ومصنوعاتها، ثم منتجات معدنية بنسبة 4.6 %.

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