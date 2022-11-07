27.5 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة العقارية» بالربع الثالث

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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كشفت شركة رأس الخيمة العقارية، عن إيراداتها وأرباحها عن الربع الثالث من العام الحالي 2022، محققة نتائج مالية ثابتة، من خلال تحقيق أرباح صافية بلغت 27.55 مليون درهم، وبلغت الإيرادات 289.58 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 6.24 مليارات درهم في الربع الثالث، مقارنة بـ 6.21 مليارات درهم في ديسمبر 2021. وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، ساهم افتتاح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة - ميناء العرب، قيمة تدفق إيرادات الشركة، التي تركز جهودها حالياً على إنشاء مشروع ضيافة آخر على أحدث طراز، ضمن محفظتها الاستثمارية، وهو فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب، المقرر أن تكتمل خطة مشروع افتتاحه، والتي تتقدم بوتيرة كبيرة.

وأكد سامح المهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن شركة رأس الخيمة العقارية، حريصة على الاستمرار في توفير الوجهات السكنية التي تمنح السكان أسلوب حياة مريحاً وآمناً وعصرياً، وفق أعلى المستويات والمقاييس العالمية.

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