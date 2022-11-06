مهرجان ضيافة يكرم رجال الأعمال والمبدعين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي انطلاق فعاليات مهرجان ضيافة بنسخته السادسة في فيدرا كريك هاربور. واستضاف المهرجان مجموعة مختلفة من القامات الكبيرة والمبدعين ورجال الأعمال من أكثر من 17 دولة مختلفة من أنحاء العالم لتكريمهم، ومن بينهم محمد الشيخ سليمان، رائد الأعمال عن فئة أفضل رجل أعمال لعام 2022، الذي قال بهذه المناسبة: «الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً، أنا سعيد وفخور اليوم بهذه الجائزة. من خلال منصة ضيافة أود أن أدعو كل شاب عربي ومبدع لأن يكسر حاجز الخوف ويشاركنا إبداعه، لأن سر تقدم الشعوب هم المبدعون».

وأضاف: «أحب أن أهدي هذا النجاح لأبناء شعبي الفلسطيني البطل، وعائلتي ثانياً، وأخيراً لفريق العمل فرداً فرداً لجهودهم المتميزة دوماً».

ويذكر أن مهرجان ضيافة يمنح جائزة سنوية لأهم الشخصيات العربية والعالمية التي أبدعت وتميزت في مختلف المضامير الثقافية والاقتصادية والإعلامية والفنية، إضافة إلى مجال التكنولوجيا والفن التشكيلي، تحت إشراف المؤسس الدكتور ميشال ظاهر.

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