إعادة افتتاح فندق باهي عجمان بعد التجديد

المصدر: عجمان - البيان

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أعيد افتتاح فندق باهي عجمان بعد إعادة تجديده وإغلاق دام أربعة شهور، بحضور محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان. تأتي تلك الخطوة في سياق حرص شركة إدارة الضيافة القابضة، التي تدير الفندق على تعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير.

وسيخضع المنتجع ذو الأربع نجوم لعمليات ترميم وإعادة تأهيل خلال الشهور القليلة القادمة حتى ينسجم مع الخطوط الأساسية والألوان والتصاميم الخاصة بعلامة ليفا، لتكون النتيجة تجربة مبتكرة ومتميزة ممزوجة بالتقنية والمنتجات الذكية، والترفيه، والتصاميم العصرية.

وقال باتريك أنطاكي، المدير التنفيذي لشركة إدارة الضيافة القابضة: يسرنا إعادة افتتاح فندق باهي عجمان مرة أخرى أمام النزلاء والسياح وبهذه المناسبة أتوجه بخالص التحية والتقدير لفريق العمل الذي سهر على إنجاز هذه المهمة الكبيرة في وقت قياسي. وأود التأكيد أن التحسينات الجديدة ستعزز تجربة النزلاء وكذلك سترفع من كفاءة استهلاك الطاقة وعمليات التبريد وهو إشارة على التزامنا بفكرة السياحة المستدامة.

وعبّر افتخار حمداني المدير الإقليمي للإمارات الشمالية «فندق باهي عجمان بلاس ومنتجع كورال بيتش الشارقة»، عن سعادته بهذا الإنجاز وأضاف: يسرنا أن نستقبل النزلاء مرة أخرى بالفندق ونقدم لهم خدمات وفقاً لأعلى مستويات الخدمات السياحية المستدامة.

يقع فندق باهي قصر عجمان على شاطئ خاص، ويوفر لضيوفه خدمات من الدرجة الأولى إلى جانب تجربة طعام استثنائية بالإضافة إلى مرافقه الترفيهية الفاخرة التي تشمل نادياً عصرياً وسبا ومسبحاً. كما أن الفندق مجهز بقاعات وغرف لعقد الاجتماعات وإقامة حفلات الزفاف الكبرى.

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