فنادق «ليفا» الإماراتية تدخل السوق الأثيوبي

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت شركة «ليفا» للفنادق على منتجع من فئة الأربع نجوم في أثيوبيا، حيث سيكون المنتجع هو الأول من نوعه للعلامة الإماراتية في شرق أفريقيا والسادس ضمن محفظتها المتنامية عالمياً. يُذكر أن «ليفا» دخلت في شراكة مع «أفرو – تزيون للإنشاءات» لإطلاق منتجع «سيميرا» ذي الأربع نجوم.

وسيخضع المنتجع ذو الأربع نجوم لعمليات ترميم وإعادة تأهيل خلال الشهور القليلة القادمة حتى ينسجم مع الخطوط الأساسية والألوان والتصاميم الخاصة بعلامة ليفا، لتكون النتيجة تجربة مبتكرة ومتميزة ممزوجة بالتقنية والمنتجات الذكية، والترفيه، والتصاميم العصرية.

وسيكون المنتجع نقلة نوعية على صعيد قطاع السياحة والسفر في أثيوبيا ووجهة مختارة للسياح والمسافرين، وأصحاب الأعمال، نظراً لموقعه الرائد والقريب من المطار، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي يتضمنها المنتجع مثل المطاعم، وعدد 2 بار، وقاعتين كبيرتين تسعان 400 ضيف لكل واحدة، ومتاجر، وتراس مفتوح.

وقال جاي أس أناند مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات ليفا ورئيسها التنفيذي: تشهد السياحة في منطقة شرق أفريقيا وخاصة دولة أثيوبيا رواجاً كبيراً لذا ارتأينا ضرورة أن نرسخ مكانتنا في تلك المنطقة حيث نتوقع لها مستقبلاً واعداً. سيكون منتجع ليفا أفرو - تزيون سيميرا ذو الأربع نجوم وجهة مثالية للسياح وأصحاب الأعمال، كما أود التأكيد على أهمية تلك الخطوة وتعزيز انتشارنا في أبرز الوجهات السياحية العالمية. وأود الإشارة إلى أننا سنزود المنتجع بأهم التقنيات التي تضاهي تلك المستخدمة في فنادقنا بدبي لدعم الاستدامة وتوفير أفضل تجربة للنزلاء.

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