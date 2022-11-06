مجموعة بن حم تفتتح «خيمة زمان» للتسوق في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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افتتح الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، مركز «خيمة زمان» للتسوق فرع رأس الخيمة، بحضور محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومحمد بن حسن بالكيزي الشميلي، والشيخ ماجد بن سلطان الخاطري، والشيخ سالم بن مسلم بن حم مدير عام مدارس بن حم، والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم، ومحبوب بن النقش مدير خيمة زمان للتسوق.

وأوضح الشيخ مسلم بن حم العامري، يمتد فرع «خيمة زمان» برأس الخيمة على مساحة أكثر من 25 ألف قدم مربع على طابقين، ويضم 110 أقسام تقدم منتجات متنوعة تشمل جميع الأصناف، بالإضافة إلى أن «خيمة زمان للتسوق» يوفر أكثر من 200 فرصة عمل، مشيداً بجهود القائمين على «خيمة زمان للتسوق»، والذي يوفر منتجات متنوعة من مختلف الدول، لافتاً إلى أهمية التنوع الثقافي المنعكس على الزائرين لمركز التسوق.

وقال محبوب بن النقش مدير خيمة زمان للتسوق: يمثل سوق «خيمة زمان للتسوق» إضافة نوعية للمراكز التجارية الموجودة في الدولة، ليمثل متنفساً ترفيهياً ووجهة تسوق شاملة تستقطب علامات تجارية محلية وعالمية ودعماً للعديد من المزودين المحليين والمشغلين ومقدمي الخدمات.

وأشار إلى أن السوق يشمل مرافق متنوعة، تتضمن عروضاً مختلفة، ترفيهية وتعليمية متعددة، ومسابقات ثقافية وعلمية، إضافة إلى المشغولات اليدوية والدخون والعطور والحلويات والإكسسوارات ولوازم المرأة العصرية من الملابس ومستحضرات التجميل والمنتجات الجلدية وأجنحة العباية والشيلة والاحتياجات الأسرية كافة.

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