حملة «حياكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك» تشارك في سوق السفر العالمي في لندن

المصدر: أبوظبي - البيان

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تسلط دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الضوء على حملتها الترويجية الجديدة «حياكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك»، التي ترحب بالزوار للاستمتاع بتجارب الإمارة الترفيهية والثقافية الملهمة ومعالمها الطبيعية الاستثنائية على مدار العام، وذلك خلال مشاركتها إلى جانب 36 من أبرز الشركاء والجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في العاصمة بمعرض سوق السفر العالمي خلال الفترة من 7 - 9 نوفمبر في لندن.

وتوقع الدائرة أيضاً عدداً من الشراكات الاستراتيجية العالمية الجديدة، فيما يشكل جناح أبوظبي منصة للتواصل وبحث سبل التعاون بين شركائها من خطوط طيران وفنادق ومنتجعات ومعالم جذب وشركات لإدارة الوجهات، ووفود وزوار المعرض من وكلاء السفر والسياحة ومنظمي برامج العطلات الخارجية.

ويشهد الجناح باقة من العروض الحية لتجارب أبوظبي الثقافية المفعمة بالأصالة عبر الاحتفاء بالحرف اليدوية الإماراتية في «بيت الحرفيين»، وصناعة العطور التقليدية، إلى جانب تجربة «بيت القهوة»، وفعاليات «الركن الثقافي».

علاوة على ذلك، يفتح الجناح آفاقاً واسعة للتعرف عن قرب على أهم معالم الجذب في جزيرتي ياس والسعديات ومنطقتي العين والظفرة، حيث ترحب الإمارة بالجميع لاكتشاف تجاربها الفريدة المتنوعة على مدار العام وفقاً لاهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية، من التراث الثقافي العريق، والشواطئ الطبيعية الخلابة، وأفضل فنون الترفيه العائلي، إلى البطولات الرياضية الدولية.

ويتميز جناح أبوظبي بتصميم إبداعي مبتكر يربط بين المقومات الثقافية الأصيلة والتجارب الملهمة النابضة بالمرح والمغامرة، ويستضيف برنامجاً من اللقاءات والأنشطة التفاعلية، مثل جلسات الحوار المفتوح مع الشركاء العالميين في مجال الرياضة، ومن بينهم نادي مانشستر سيتي، ومنظمة الفنون القتالية المختلطة العالمية «يو إف سي»، مع الظهور المميز لـ«باتمان» من «عالم وارنر براذرز أبوظبي».

كما يحظى الزوار بفرصة التعرف على أجندة فعاليات أبوظبي لموسم شتاء 2022/2023، التي تضم بطولات رياضية عالمية وأمسيات لا تنسى مع كوكبة من ألمع الفنانين ونجوم الترفيه، ومن بينها حفلات موسيقية حية يتألق خلالها المطربان ستينج، وأندريا بوتشيلي، فضلاً عن «مهرجان اللاسلكي» الموسيقي العالمي المقرر إقامته خلال شهر مارس 2023 للمرة الأولى في أبوظبي.

وتحتضن العاصمة أيضاً مسرحية برودواي الموسيقية «الملك الأسد» من ديزني للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وموسم فنون الطهي في أبوظبي، الذي يحتفي سنوياً بأشهى تجارب الطهي والنكهات من جميع أنحاء العالم. وقد نظمت الإمارة بنجاح مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 في أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، وفعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي 2022» بالتعاون مع «يو إف سي».

يذكر أن قطاع السياحة في أبوظبي يشغل الجناح رقم ME 500 في معرض سوق السفر العالمي بمركز إكسل لندن.

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