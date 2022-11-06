محمد بن راشد لتنمية المشاريع تعتمد «مركز الابتكار في جامعة عجمان» حاضنة أعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن منح حاضنة الأعمال (مركز الابتكار في جامعة عجمان) شهادة اعتماد، لتصبح أول جامعة من خارج إمارة دبي تنضم إلى شبكة دبي لحاضنات ومسرعات الأعمال المعتمدة، والتي تسهم في بناء نظام داعم لبيئة الأعمال المبتكرة، وجذب المواهب الإبداعية إلى دولة الإمارات.

وقد حصل مركز الابتكار في جامعة عجمان على هذا الاعتماد نظير ما توفره الجامعة من بيئة ملائمة لإطلاق الشركات الناشئة التنافسية، وتوفير الفرص التجارية والأفكار المبتكرة، التي من شأنها أن تساعد الطلاب وغيرهم من رواد الأعمال على بدء أعمالهم ومشاريعهم الخاصة.

وينصب اهتمام مركز الابتكار في جامعة عجمان كحاضنة أعمال على أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً لتشجيع وتحفيز الابتكار لدى الطلاب والشركات الناشئة ورواد الأعمال بشكل عام، وذلك بهدف الاستفادة من أحدث المزايا التي توفرها البنية التحتية للمركز إلى جانب المرافق الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك مساحات العمل المشتركة، وحوافز إطلاق المشاريع. وكانت جامعة عجمان قد أطلقت مركز الابتكار بغرض تحويل الأفكار الخلاقة والمبتكرة إلى واقع من خلال توفير رأس المال اللازم، وإجراءات الدعم، وقد نجح المركز في احتضان 115 شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن، بإيرادات إجمالية بلغت أكثر من 4.8 ملايين دولار أمريكي (17.6 مليون درهم إماراتي).

وتضاف حاضنة الأعمال الجديدة (مركز الابتكار في جامعة عجمان) إلى قائمة شبكة دبي لحاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة البالغ عددها 16 حاضنة أعمال، حيث توفر حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال ضمن بيئة عمل مثالية، بالإضافة إلى عدد من المختبرات التخصصية التي تسهم في مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين على تصميم وتطوير النماذج الأولية. كما تساهم بشكل فعال في تعزيز انطلاقة المشاريع الابتكارية، والتنافس في سوق العمل المحلي، وصولاً إلى العالمية، بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة، وتفعيل ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال حاضنات الأعمال والمسرعات.

إضافة مهة للشبكة

ورحب عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بانضمام مركز الابتكار في جامعة عجمان لشبكة دبي لحاضنات ومسرعات الأعمال، معتبراً ذلك إضافة مهمة للشبكة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ الشراكات الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال بشكل عام، وفي القطاع التعليمي على وجه الخصوص. وقال: «نسعى باستمرار إلى اعتماد حاضنات ومسرعات الأعمال المستثمرة في التقنيات الحديثة في الدولة، والتأكد من توفيرها لرواد الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم؛ أفضل ما يحتاجون إليه من أدوات ينفذون بها مشاريعهم الإبداعية».

وأضاف الجناحي: «نلتزم بتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية كمنصة مثالية لمزاولة ريادة الأعمال، وتوفير أفضل الفرص للمبادرات الجديدة والدعم اللامحدود للشباب ورواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم الجديدة، ونواصل في المؤسسة بناء تعاون مثمر لتقديم الخدمات التي يحتاجها رواد الأعمال من العمل القانوني إلى الدعم الفني والخبرة التسويقية، والخدمات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى التوظيف والتدريب. إن من أهم وأبرز مزايا برنامج اعتماد الحاضنات، تقديمه الفرص للقطاعين العام والخاص، وبالمثل للمؤسسات الأكاديمية والمستثمرين، بما يوجه خبراتهم ومواردهم إلى تحديد المواهب الريادية وتطويرها، فتتحول إلى استثمار يحفظ الابتكارات والصناعة».

إبداع الطلاب

من جهته قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: «تفخر جامعة عجمان بهذه الشهادة التي حصل عليه مركز الابتكار في الجامعة ليصبح حاضنة أعمال معتمدة من قبل مركز حمدان للإبداع والابتكار، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إن الابتكار يعد أحد القيم الأساسية لجامعة عجمان، وهو ما نسعى إليه باستمرار بهدف غرس روح ريادة الأعمال والإبداع بين طلبتنا، فالجامعة لا تلعب فقط دوراً محورياً في مساعدة الطلاب على تحقيق طموحاتهم الريادية، بل تتخطى ذلك لتشكل نظاماً بيئياً لدعم الابتكار في مجتمع الأعمال الأوسع على مستوى إمارة عجمان ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «منذ عام 1988، تعمل جامعة عجمان على إتاحة التعليم العالي لجميع الطلبة، وتأهيلهم للاندماج والابتكار في سوق العمل سواء أكان على المستوى المحلي أم العالمي بعد تخرجهم. وإلى جانب برامجنا الأكاديمية المتطورة، تولي الجامعة اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات الطلبة الشخصية، وتوفر لهم سبل التعلم العملي لتعزيز فرصهم في التوظيف في شتى المجالات. كما تساهم علاقاتنا القوية مع القطاعين العام والخاص في رفع مستوى وصول الخريجين إلى وظائف ومراكز عملية مهمة وذات تأثير في المجتمع. فالمستقبل المشرق يبدأ من هنا!».

تعمل شبكة دبي لحاضنات الأعمال كجهة إرشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة، وتسعى الشبكة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال تأسيس منشآت جديدة قادرة على إتاحة فرص استثمارية واعدة تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، كما تسعى الشبكة من خلال برامجها المتعددة إلى دعم وإنجاح النشاطات في حاضنات الأعمال من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية بين الحاضنات والمسرعات المعتمدة وصناع القرار والمتعاملين والجهات ذات الصلة.

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