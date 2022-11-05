دراسة مشتركة بين هواوي والجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات

المصدر: دبي - البيان

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نشرت هواوي بالتعاون مع الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الإمارات، تقرير دراسة مشتركة عن شبكات القيادة الذاتية، بهدف توفير مرجع لكافة الأطراف المعنية في مجال تصميم هذه الشبكات.

وتتطلب شبكات القيادة الذاتية جهوداً كبيرة لتشغيلها. وتتمثل أولويات القائمين عليها بتطوير نظام تقييم لها يرتقي بقدراتها من مختلف الأجيال، بالإضافة لتمكين التشغيل الآلي وتحسين التقنيات الذكية المدمجة معها ووضع المعايير الخاصة بها وتطوير التقنيات اللازمة لمستقبلها.

وعلى ضوء التحديات التي يواجهها مديرو الشبكات في مراكز البيانات، حدد التقرير المشترك لشبكات مركز البيانات (L 3.5 ADN) معياراً مستقبلياً لقطاع القيادة الذاتية، حيث خلص التقرير إلى أن التشغيل الآلي يسهم في التغلب على مجمل هذه التحديات، ويعمل على تمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي. كما أشار التقرير إلى خمسة مستويات لشبكات القيادة الذاتية والقدرات الرئيسية لشبكات القيادة الذاتية وتصميم نظام شبكاتها، حيث توفر شبكات L3.5 ADN خريطة رقمية للشبكة من أجل تشغيل التطبيقات التي يمكنها قياس جودة الخدمة في الوقت الفعلي وتحديد الأسباب الرئيسية لمشاكل التطبيقات بنقرة واحدة، مما يؤدي إلى الحد من الوقت اللازم لاستكشاف الأخطاء ومعالجتها من أيام إلى دقائق، وبالتالي توفير تجربة خدمات فائقة الكفاءة.

وساهم التحول الرقمي وجهود بناء الاقتصادات الرقمية في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، لكن نفقات تشغيل العديد من أعمال القطاعات والصناعات بما فيها مراكز البيانات في المؤسسات تشهد زيادة كبيرة على ضوء تسارع وتيرة نشر الشبكات مع بقاء الاعتماد على الخبرة والمهارات الشخصية في تشغيل الشبكات أثناء مراحل التخطيط والبناء والصيانة والتحسين، حيث يحتاج تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة لكل 1000 جهاز في مركز البيانات 30 مهندساً. كذلك تواجه عملية إدارة تجربة الخدمة في شبكات مراكز البيانات العديد من التحديات، حيث تبلغ نسبة شكاوى إدارة الخدمات التي يتلقاها قسم الشبكات أكثر من النصف. وحقق المستوى الثالث لشبكات القيادة الذاتية لمراكز البيانات من هواوي (L3) أعلى مستويات التشغيل الآلي في شبكات مراكز البيانات للتغلب على التحديات.

ودعت هواوي خلال مؤتمرها العالمي «هواوي كونكت» الذي استضافته في دبي وحضره ما يزيد على 4 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم كافة الأطراف الفاعلة في مجال شبكات القيادة الذاتية لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء القطاع التقني لتبادل الآراء والخبرات والعمل على ابتكار الحلول المتطورة ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة واستكشاف آفاق تطوير شبكات مراكز البيانات في عصر شبكات القيادة الذاتية الذي يسهم في تمكين الأعمال بسلاسة، ويوفر التجارب الفائقة وعمليات التشغيل والصيانة التي تتمتع بالكفاءة.

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