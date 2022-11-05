مفاجآت وتجارب جديدة في القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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قال مهند إسحق، مدير أول علاقات الضيوف في القرية العالمية، إن الموسم 27 الحالي، يحمل العديد من التجارب الجديدة والمفاجآت، مشيراً إلى أنه تقرر أن يكون الحفل الغنائي على مسرح القرية العالمية يوم الأربعاء بدلاً من الجمعة، وسيكون الحفل الأول في الأربعاء الأخير من الشهر الجاري وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحفل قريباً.

وأكد أن الأسبوع الأول شهد إقبالاً فاق الفترة المقابلة من الموسم الماضي، مشيراً إلى أن القرية استقطبت هذا الموسم مطاعم عالمية للمرة الأولى ما يزيد من تنوع المطاعم فيها بين الإماراتية، واليابانية، والمكسيكية، والهندية، بما يوفر خيارات ومجموعات واسعة من المأكولات والأطباق اللذيذة التي تجد قبولاً واسعاً بين الزوار بمختلف أطيافهم.

بنية تحتية

وفي تصريحات لـ«البيان»، قال إسحق: إنه سوف يتم قريباً إطلاق باقة عائلية لمحبي القرية العالمية والتي تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات كل موسم. وتتضمن التجارب الجديدة هذا الموسم تجربة «كابانا القرية العالمية» التي توفر خصوصية كبيرة للعائلات وللتجمعات حيث تتسع لـ 10 أشخاص مع توفير نادل خاص بكل منها، ويبلغ عددها 8 يمكن حجزها عبر الموقع الالكتروني أو تطبيق القرية العالمية أو من داخل القرية.

ولفت إلى أن القرية العالمية غيرت في البنية التحتية هذا الموسم بطريقة تتناسب مع حجم التغييرات الجديدة، منها: استضافة جناحي قطر وعُمان هذا الموسم. كما وفرت خدمة المعرفة المسبقة للمواقف الشاغرة في كافة مواقف القرية قبل الوصول عبر تطبيق القرية العالمية، ما يسهل على الجمهور الوصول بسهولة إلى المواقف، خاصة بعد إضافة بوابة السعادة لتصبح بوابات القرية 3 بوابات رئيسية وتوفر مزيداً من السهولة في وصول الضيوف إلى داخل القرية العالمية.

وأشار إلى أن طريق آسيا الذي تم افتتاحه هذا الموسم يعتبر تجربة جديدة كلياً حيث يضم نحو 43 منفذاً لتقديم كل ما هو مميز من ألذ الأطعمة والمنتجات الأخرى من ثقافات مختلفة ليست موجودة ضمن الأجنحة في القرية العالمية مثل سريلانكا وإندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وفيتنام ونيبال فهو يقدم نوعاً مختلفاً للمذاق الطيب الذي يتعهد فريق القرية العالمية بتقديمه في هذا الموسم، إضافة إلى السوق العائم وغيرها من التجارب التي تتميز بها القرية العالمية.

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