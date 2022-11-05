«نماء» تناقش سبل تمكين المرأة في بيئة عمل القطاع الخاص

المصدر: الشارقة - البيان

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نظّمت «نماء» للارتقاء بالمرأة في «بيت الحكمة» بالشارقة، جلسة حواريّة عبر منصة «ارتقاء» التابعة لها تحت عنوان «تواصل مع ارتقاء»، بهدف تمكين شركات القطاع الخاص من تعزيز إدماج المرأة في بيئة العمل.

واستضاف اللقاء الذي حمل شعار «المرأة في بيئة العمل: إعداد خارطة طريق لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص» أكثر من 40 مشاركاً. وتضمن اللقاء جلسة حواريّة أدارتها راميا فراج، مقدِّم برامج ومنتج أول في «فوربس الشرق الأوسط»، وشهدت مشاركة كارلينا ماراني، مدير عام الأسواق النامية في شركة «أكستنشر» الشرق الأوسط، وندى تريم، المدير التنفيذي، إدارة المشاريع المدنية والمعمارية في مجموعة (بيئة)، وبدرية السعيد، مدير التفاعل الوظيفي في «مجموعة إم بي سي»، وباولا نيوبي، المدير التنفيذي لشركة «بريديكسا».

وقالت ريم بن كرم، مديرة «نماء»: يوجد ما يقارب 2.5 مليار امرأة عاملة لا يحصلن على فرص اقتصادية متكافئة مع الرجال، وفقاً لتقرير «المرأة والعمل والقانون 2022» الذي أصدرته مجموعة «البنك الدولي»، وفي «نماء» نحن نؤمن بقدرتنا على إحداث التغيير الإيجابي، ولهذا نحرص على اتخاذ إجراءات هادفة لتقليص الفوارق القائمة في المساواة وتكافؤ الفرص، والتي تؤثر سلباً على بيئة العمل والاقتصاد، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون تفاعل ودعم القطاع الخاص.

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