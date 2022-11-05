دار «شاريول» تفتتح متجراً بدبي مول مع «ترافلغار»

المصدر: (دبي- البيان)

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احتفلت دار «شاريول» الراقية والتابعة لمجموعة ترافلغار «لتجارة التجزئة الفاخرة» بافتتاح متجرها في دبي مول. وتخلل الحفل عرض حصري لأحدث مجموعتها سان تروبيه مارينر بحضور كورالي شاريول الرئيسة التنفيذية ومديرة التصميم في دار شاريول. واحتفلت كورالي بهذا العرض مع نخبة من المؤثرات والمشاهير الذين حضروا الافتتاح الكبير لمتجرها، وسط أجواء ترفيهية مميزة. وجذبت الكاميرا بزاوية 360 درجة اهتمامًا كبيرًا. ولطالما تميزت شاريول بمجموعتها الاستثنائية من المنتجات الفاخرة التي تجمع بين الجودة والرقي والأناقة. يرتبط اسم المتجر الجديد في دولة الإمارات بالتميز السويسري والجودة، ويتباهى بعرض مجموعة واسعة من الساعات الفاخرة والإكسسوارات الجلدية والمجوهرات الراقية، بما في ذلك أحدث مجموعة من خط إنتاج سان تروبيه.

وتأسست العلامة التجارية في 1983 على يد رجل الأعمال الفرنسي فيليب شاريول، ولا تزال تعمل حتى اليوم كمؤسسة عائلية مستقلة. تتربع كورالي شاريول كمديرة إبداعية، وهو المنصب الذي شغلته منذ عقدين. ويقع المتجر في دبي مول، على بعد دقيقتين سيرًا على الأقدام من الأكواريوم.

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