اتفاقيات ومبادرات استراتيجية لـ«أدنوك» في «أديبك 2022»

المصدر: أبوظبي - وام

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نجحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022) الذي اختتمت أعماله أول من أمس في إبرام عدد من الاتفاقيات وأعلنت العديد من المبادرات الاستراتيجية.

وشهد الحدث الأهم في قطاع الطاقة، إعلان «أدنوك» تحديد هدف جديد لخفض انبعاثات الميثان من عملياتها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 0.15 % بحلول 2025. ويمثل هذا الهدف أدنى مستوى لكثافة الانبعاثات في الشرق الأوسط. وقبل انطلاق «أديبك 2022»، استضافت «أدنوك» النسخة الثامنة من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي نظم في مركز أدنوك للأعمال وحضره 35 من أبرز قادة قطاع الطاقة العالمي لمناقشة سبل تعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات موثوق بها للجميع، إلى جانب تحقيق التقدم في العمل المناخي. وأعلنت «أدنوك» خلال الحدث توقيع اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في توريد الغاز الطبيعي المسال وخفض الانبعاثات مع شركة «جايل» الهندية.

اليوم الثاني

وأعلنت «أدنوك» خلال اليوم الثاني من «أديبك» ترسية ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات إطارية لخدمات الحفر المتكاملة بقيمة 14.68 مليار درهم؛ لتقديم سوائل حفر الآبار والخدمات المتعلقة بها. وتعد هذه العقود التي تمت ترسيتها على شركة «أدنوك للحفر» و«شلمبرجير»، و«هاليبرتون»، الأكبر من نوعها في مجال أعمال وخدمات الحفر. وستحصل «أدنوك للحفر» على أكبر عقد من حيث قيمة الاتفاقيات الإطارية لنطاق الأعمال مما يعكس نمو وتوسع محفظة أعمال الشركة.

اليوم الثالث

وفي ثالث أيام «أديبك»، أعلنت «أدنوك» وشركة «سيمنس للطاقة» خططاً لإطلاق مشروع تجريبي يستند على تقنية سلسلة الكتل «بلوكشين» يهدف لتصديق مجموعة من منتجات الطاقة وفقاً لمستويات كثافة الكربون. كما أعلنت كل من «بروج» المشروع المشترك بين شركتي «أدنوك» و«بورياليس»، وشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، خلال اليوم الثالث من «أديبك» تدشين بوابة بروج العالمية في ميناء خليفة. اليوم الرابع

وخلال اليوم الرابع والأخير من «أديبك 2022»، أعلنت «أدنوك للتكرير»، المشروع المشترك بين «أدنوك»، و«إيني»، و«أو إم في» توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة «القابضة الاستثمارية» ومقرها أبوظبي، وشركة «فيوليا» الشرق الأوسط، وشركة «رؤية العالمية للاستثمار»، للاستحواذ على عمليات إدارة النفايات في مدينة الرويس الصناعية.

وأعلنت «أدنوك» خلال «ملتقى أدنوك السنوي السادس لشركاء الأعمال» توقيع اتفاقيات مع 25 شركة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 35 مليار درهم لتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي لمنتجات أساسية

وتؤكد الاتفاقيات عزم الموردين تصنيع 21 منتجاً في دولة الإمارات، بما يدعم تنفيذ استراتيجية «أدنوك» 2030 للنمو الذكي، وسعيها لترسيخ مكانتها ضمن منتجي الطاقة الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون. ومن الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع «أدنوك»: «سيمنس»، و«هاليبرتون»، و«سيليروس أف تي»، و«إيمرسون»، و«بروتون أر آند دي»، و«شنايدر إلكتريك».

فيما شهد اليوم الأخير من «أديبك 2022»، إعلان «أدنوك» و«القابضة ADQ»، الشريكين المالكين لحصة الأغلبية في «تعزيز»، إطلاق مرحلة جديدة من النمو والتوسع في منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية، في مدينة الرويس الصناعية، والتي ستشهد زيادة عدد المواد الكيماوية المنتجة فيها بأكثر من الضعف.

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