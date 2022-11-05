«ذا جڤنج موڤمنت» تكشف عن تشكيلة من دون حياكة لخريف وشتاء 2022

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت علامة ذا جڤنج موڤمنت عن تشكيلة جديدة من دون حياكة ضمن مجموعتها لموسم خريف/‏ شتاء 2022 وأبصرت علامة ذا جڤنج موڤمنت النور في الإمارات وتُعدّ علامة الملابس الرياضية المستدامة الأولى في المنطقة.

وتحتضن تشكيلة Seamless بالألوان المتباينة باقةً من القطع الأساسية. والتوليفات اللونية المتوافرة في هذه التشكيلة هي الأسود القاتم والأبيض؛ والكحلي والأبيض، والبنفسجي الباستيل والأسود القاتم، والأحمر الحجري والأسود القاتم، بالإضافة إلى توليفات لونية أفتح بما في ذلك رمادي كِلسي والأبيض أوف وايت، ورمادي أنثراسيت والأبيض أوف وايت. وتتضمن تشكيلة الألوان المتدرجة الأسود القاتم، والفطري، والأحمر الحجري، والزهري الغباري، والكاكي، والأزرق المغربي، فضلاً عن الأبيض، ورمادي أنثراسيت، والكحلي، وأزرق الأوبال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز