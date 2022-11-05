ازدهار كبير للتجارة الإلكترونية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أكد ساندر مارتينز، رئيس شركة «أدين» للمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط أن نشاط التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد ازدهاراً كبيراً. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2025؛ ويحرص تجار التجزئة عبر الإنترنت على توسيع أعمالهم وعروضهم بعد جائحة كوفيد 19.

وأشار إلى أن المدفوعات الرقمية قطعت أشواطاً طويلة في التطور، حيث تساعد تقنيات الدفع الجديدة تجار التجزئة الدوليين في التجارة الإلكترونية على التوسع في أسواق أكثر واستهداف الجمهور المناسب، مشدداً على أن العمل مع مزود دولي في مجال المدفوعات الرقمية يعتبر أمراً ضرورياً لتمكين الشركات وتجار التجزئة من توفير تجارب تسوق عالية الجودة.

وقال: من الضروري أن تكون الشركة قادرة على معالجة المدفوعات بالعملات المحلية لتوفر طرق الدفع الأكثر شيوعًا وملاءمة. يمكن أن تؤدي خاصية إضافة طرق دفع محلية بسرعة في أسواق مختلفة حول العالم إلى زيادة معدلات المتسوقين الدوليين مع الحد من العوائق أمامهم. من هنا يجب على تجار التجزئة الاستفادة من التكنولوجيا والاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز تجربة المستهلك. في هذا المجال؛ نسرد أدناه بعض الاستراتيجيات التي يمكن لتجار التجزئة اعتمادها في التوسع الدولي:

وأشار إلى تطور مشهد مبيعات التجزئة حيث باتت التجارة الإلكترونية تتحدى اليوم المتاجر التقليدية. من هنا فإن السرعة في التشغيل والإدارة هو أمر ضروري لتحقيق النجاح كشركة تجارة تجزئة دولية. ومن خلال دمج العمليات والمدفوعات عبر قنوات مختلفة، سيتمكن تجار التجزئة والتجار من توفير تجارب سلسة عبر مختلف القنوات، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت أو عبر التطبيق.

وقال: يتضمن الاستثمار في منصة مركزية تربط الأنظمة الداخلية بقنوات دفع العملاء لضمان توفر كافة البيانات التي تحتاجها في مكان واحد. وهذا يعني أيضًا أنه يمكنك تقديم مجموعة كبيرة من التجارب عبر القنوات مع ضمان توفير تجارب يسهل جمعها وقادرة على الوصول إلى رؤى مهمة عن المتسوقين.

في هذا السياق؛ كشفت دراسة بحثية صادرة عن شركة أدين عن أن 51% من الشركات وجدت أن متاجرها على الإنترنت قادرة على تعويض الخسائر في المتاجر الفعلية أثناء الجائحة، بينما قال 47% إن فائدة التجارة الموحدة هي تحسين تجربة المتسوق. ويتوافق هذا مع الدراسات السابقة، التي تظهر أن المتسوقين ينفقون 40% أكثر عندما يتسوقون عبر أكثر من قناة.

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