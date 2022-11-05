غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع نيبال

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أكد يوسف إسماعيل، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن إمارة رأس الخيمة تتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع نيبال.

وشدد على الحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز ازدهارها الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى الفرص المتعددة التي تتوافر في رأس الخيمة ونيبال في العديد من القطاعات أمام المستثمرين من الطرفين.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة رأس الخيمة، وغرفة التجارة النيبالية الإماراتية في نيبال. ووقع عن غرفة رأس الخيمة يوسف إسماعيل، وعن الجانب النيبالي رئيس غرفة التجارة والصناعة النيبالية الإماراتية باوان كومار أغراوال، بحضور محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وايمان الهياس مساعد المدير لقطاع الخدمات التجارية، وممثلي هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية راكز، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

واستعرض الجانبان من خلال مذكرة التعاون عدة محاور رئيسة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

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