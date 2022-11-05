«فينتك هايف» يستضيف «يوم المستثمر» في «ميتافيرس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، أمس، أنه بصدد استضافة فعالية «يوم المستثمر» السنوية التي ستقام في عالم الميتافيرس للمرة الأولى.

وتمثل الفعالية منصة تخريج للبرامج التي أطلقها «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تعد فرصة مواتية للمستثمرين للتواصل من كثب واستعراض ابتكارات الشركات الناشئة التي نجحت في الوصول إلى قائمة الترشيح النهائية.

وستنطلق الفعالية التي تعد تجربة رقمية تفاعلية، في الـ10 من نوفمبر بمشاركة 41 شخصية رمزية افتراضية (أفاتار) لمؤسسي الشركات الناشئة المشاركة في برنامج «مسرع التكنولوجيا المالية 2022» التابع لمركز دبي المالي العالمي. وسيعرض المشاركون تقنياتهم المبتكرة على مجسمات افتراضية للمستثمرين ورواد القطاع والشركاء الماليين والمعرفين للبرنامج.

كما يوفر الحدث لكبار الشركاء الماليين في الشرق الأوسط، فرصة للاطلاع على الأفكار التي ستطرحها الشركات الناشئة من قطاع التكنولوجيا المالية عبر عالم الميتافيرس، فضلاً عن دعوتهم لحضور معرض افتراضي لاستكشاف الأفكار والتفاعل مباشرة مع مؤسسي هذه الشركات.

ويحرص برنامج «مسرع التكنولوجيا المالية» التابع لمركز دبي المالي العالمي على تشكيل منصة تجمع الشركات الناشئة الأكثر تفرداً من جميع أنحاء العالم مع شركات الخدمات المالية الرائدة في المنطقة كالبنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين، وتمكينها من العمل معاً على تطوير واختبار وتصميم الابتكارات وفتح المجال لفرص النمو الجديدة والواعدة.

قطاعات متخصصة

وفي نسخته لهذا العام، استقطب البرنامج رواد الأعمال التابعين لطيف من القطاعات المختصة بما فيها التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) وتكنولوجيا الخدمات المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم.

وتناولت الشركات التي وصلت لقائمة الترشيح النهائية والتي اختيرت بناءً على تقييم صارم وتنافسي، موضوعات الابتكار التقني الرئيسة التي تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة؛ وتكنولوجيا التأمين؛ والتكنولوجيا التنظيمية؛ والأصول الرقمية؛ والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ والمحافظ والمدفوعات الرقمية؛ ودرجة الائتمان؛ والتكنولوجيا الاستثمارية وغيرها الكثير، لتؤدي دوراً حاسماً بتشكيل مستقبل قطاع الخدمات المالية.

وتضم قائمة شركاء البرنامج لهذا العام بنك إتش إس بي سي وفيزا ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة زيورخ للتأمين ومجموعة بريد الإمارات والبنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي التجاري وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وبنك دبي الإسلامي والمصرف وبنك المشرق.

واختتم «فينتك هايف» برنامج «سكيل أب 2022»، الذي تنافست فيه 10 شركات ناشئة رائدة ضمن جولة تمويلية من الفئة A+ متمثلة بـ«ومضة» و«جلف كابيتال» و«دبي Cultiv8» و«إمباكت 46» و«صندوق حي دبي للمستقبل» و«شروق بارتنرز». وتتخذ هذه الشركات الناشئة من بلجيكا والأردن وماليزيا وباكستان وسنغافورة وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات مقار لها.

وواصل برنامج «أكسيليريت هير» تمكين المواهب النسائية الشابة بإشراك 35 امرأة في أكثر من 20 ورشة عمل فنية تلقين فيه توجيهاً فردياً من رواد القطاع لإثراء أفكارهن وأداء دور أكبر في استشراف مستقبل قطاع الخدمات المالية.

وقال محمد البلوشي، رئيس قطاع التكنولوجيا المالية بمركز دبي المالي العالمي: «في ضوء الاهتمام المتنامي الذي نشهده في المنطقة ولا سيما على صعيد المستثمرين العالميين، لتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا عالم الميتافيرس نوفر لهم وصولاً متميزاً إلى مجموعة حصرية من الشركات الناشئة الواعدة التي أثبتت تفوّقها عبر برنامج مسرعات الأعمال التابع للمركز».

وأضاف: «وفقاً لتقرير التكنولوجيا المالية لعام 2022 والصادر عن فينتك هايف، ارتفعت معدلات اهتمام المستثمرين العالميين بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بأكثر من الضعف، في حين ارتفع عدد الصفقات في 2021 بنسبة 55%، بما في ذلك مشاركة المستثمرين الأجانب، مقارنة بنسبة 40% في 2020. وفي ظل مواصلتنا العمل على ترسيخ مكانتنا مركزاً مالياً عالمياً رائداً ووجهة للتكنولوجيا المالية والابتكار، سيؤدي عالم الميتافيرس دوراً محورياً في دعم جهود فينتك هايف لرسم معالم وآفاق مستقبل قطاع الخدمات المالية».

تضاعف التمويل

بحسب تقرير التكنولوجيا المالية لعام 2022 والصادر عن «فينتك هايف»، تضاعف تقريباً نشاط تمويل شركات التكنولوجيا المالية في عام 2021، واستطاعت الشركات التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا مقراً لها جمع 998 مليون دولار، بزيادة قدرها 78 % مقارنة بعام 2020. وهذا العام، حظيت برامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي بدعم ما يزيد على 65 شريكاً من مختلف فئات قطاع الأعمال والمنظومة المالية.

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