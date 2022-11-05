%125 نمو أرباح «دبي لصناعات الطيران»

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وكان من أهم النتائج المالية خلال هذه الفترة ارتفاع الأرباح قبل البنود الاستثنائية 125 % إلى 6.203 مليون دولار وزاد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 20 % إلى 6.956 مليون دولار كما بلغت السيولة المتوفرة 8.2 مليارات دولار ونسبة تغطية السيولة 743 % وصافي الدين إلى حقوق الملكية 35.2 مرة وإعادة شراء سندات بقيمة 135 مليون دولار.

وجاءت أهم نتائج الأعمال والعمليات عدد الطائرات المستحوذ عليها بلغت 45 مملوكة 10 ومدارة 35، أما عدد الطائرات المباعة بلغت 35 مملوكة 12 والمدارة 23، فيما بلغت اتفاقيات الإيجار والتمديدات والتعديلات 125 مملوكة 95 المدارة 30، فيما بلغت نسبة استخدام إيرادات المحفظة المملوكة 98 %، كما بلغ معدل التحصيل النقدي للمحفظة المملوكة 103 % وتم إتمام الإفصاح الطوعي حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز