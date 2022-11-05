دبي الثانية عالمياً في العمل عن بُعد بالشتاء

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت دبي المركز الثاني بين مدن العالم في العمل عن بُعد خلال موسم الشتاء، بحسب قائمة أصدرتها «ريموت» استندت فيها إلى تحليل خاص أجرته للمفاضلة بين أفضل مدن العالم التي تتيح للمقيمين بها مزاولة أعمالهم عن بُعد، والتمتع بشتاء دافئ في آن واحد.

وذكرت الشركة البريطانية المتخصصة في الاستشارات المهنية، في تقرير أرفقته بالقائمة، أن دبي تعد واحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم التي تتيح حالياً للمقيمين بها تأشيرة لمزاولة أعمالهم عن بُعد، ما يجعلها واحدة من الخيارات المثالية للإقامة للأشخاص النابغين في قطاع التقنية، والمحترفين في هذا القطاع، الذين يمكنهم متابعة أعمالهم اليومية عن بُعد. لذا، فقد اصطلح على تسميتهم «المتنقلين الرقميين». وأضافت «ريموت» أن دبي تتيح مميزات أخرى جوهرية لهؤلاء «المتنقلين الرقميين»، بخلاف تأشيرة الإقامة لمدة عام، ومنها تسهيلات فائقة في سرعة شبكة الإنترنت، إذ بوسعهم أن يحظوا أثناء إقامتهم في دبي بسرعة إنترنت تصل إلى 8 ميغابايت في الثانية.

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