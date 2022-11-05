12.9 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.9 مليار درهم الأسبوع الماضي مع تسجيل 3474 مبايعة بقيمة 9.62 مليارات درهم، منها 348 مبايعة للأراضي بقيمة 2.38 مليار درهم و3126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.23 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة جزر العالم، وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، بـ122 مبايعة بقيمة 429 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، وتصدرت المركاض المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 390 مبايعة بقيمة 645 مليون درهم، وسجلت الرهونات 1.33 مليار درهم منها 111 رهن أراضٍ بقيمة 154.77 مليون درهم، و327 رهن فلل وشقق بقيمة 1.17 مليار درهم. وتم تسجيل 79 هبة بقيمة 2.12 مليار درهم كان أهمها بمنطقة المطينة بـ 995 مليون درهم.

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