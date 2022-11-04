منصّة «سبوت» الإماراتية الناشئة ترتقي بطرق التواصل مع مشغّلي عربات الطعام

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت منصّة «سبوت» Spot المتخصصة في تشغيل خدمات المأكولات والمشروبات في أبوظبي تطبيق درايف ثرو لتُحدِث ثورةً في تجربة الطعام أثناء التنقّل.

فأصبح بإمكان العملاء ومشغّلي الطعام في محطات عربات الطعام التابعة لشركة Spot الاستفادة من التطبيق العملي بكلفة مدروسة بدون أي رسوم إضافية. يستطيع العملاء أن يحدّدوا موقع عربات الطعام الأقرب إليهم من خلال خدمة الخريطة التي يوفّرها التطبيق وأن يطلبوا وجباتهم مسبقاً واستلامها في سياراتهم. وبهذه الخطوة، توفّر المنصّة بديلاً فعّالاً للطوابير الطويلة وأوقات الانتظار.

وضمن تطبيق Spot - Drive Thu Pickup، يستطيع المستخدمون تصفّح الخيارات والعروض وطلب الوجبات من عدة سلاسل في الوقت عينه، وبذلك يحصلون على خصم يصل إلى 20% على طلبيّاتهم من عدد كبير من عربات الطعام. يتوفّر التطبيق للتنزيل على iOS وAndroid.

من جهة أخرى، يستطيع مشغّلو عربات الطعام فتح الوصول إلى التجربة المجانية بالكامل مع عمولة بنسبة 0% في التطبيق. وتُعتبِر هذه الخطوة الأولى من نوعها في عالم عربات الطعام ومن شأنها التخفيف من الضغط على المشغّلين في هذا القطاع الذي يشهد تنافساً شديداً.

تأسَّست علامة Spot على يد رائد الأعمال الإماراتي أحمد الفهيم بهدف توفير مساحات أو «محطات» للعلامات المشهورة محلّياً في مجال المأكولات والمشروبات من أجل تعزيز نموّها التجاري. وتتمركز محطات عربات الطعام التابعة لـ Spot في أبوظبي والعين وتشكّل الوجهات المفضّلة لرواد عربات الطعام كي يتمكّنوا من استلام طلبياتهم بسرعة وبسهولة من راحة سياراتهم.

تُدير شركة Spot نشاطها في الوجهات الأكثر ارتياداً والتي يسهل الوصول إليها، حيث تلقى خيارات الطعام أثناء التنقّل طلباً هائلاً. فهي تتواجد في الوجهات الأكثر ازدحاماً وتقدّم تشكيلةً متنوّعةً من الأطباق والوجبات لجميع أفراد العائلة.

وفي هذه المناسبة، صرّح أحمد الفهيم، الرئيس التنفيذي ومؤسِّس شركة Spot، قائلاً: «مع Spot، نلتزم دوماً بابتكار منظومة متكاملة تجمع ما بين الطعام والمجتمع والترفيه لضمان أفضل تجربة على الإطلاق في مجال المأكولات والمشروبات.

تشجّع علامتنا على بناء بيئة مزدهرة وداعمة بهدف تمكين قطاع عربات الطعام المحلّي وتحريك عجلة نموّه الاقتصادي المستدام. من هذا المنطلق، تستفيد علامة Spot من الرقمنة والسعي الدائم إلى منح العملاء تجارب عملية ومريحة، بحيث توفّر حلولاً تشكّل مكسباً للمشغّلين والعملاء على حد سواء عبر تطبيق Spot- Drive Thru Pickup».

وفي معرض التعليق على شراكتهم، صرّح محمد الفلاسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Saddle، قائلاً: في Saddle، نؤمن بالتعاون طويل الأمد مع شركاء متقاربين في الآراء ومبدعين ورياديّين. فلطالما ساهمت شراكتنا مع Spot بشكل أساسي في معالجة التحديات والحاجات المتطوّرة على الدوام في قطاع المأكولات والمشروبات.

ونلتزم بتقديم تجارب طعام استثنائية عبر تحديد المشاكل التي يشكو منها العملاء ومعالجتها من خلال حلول مبتكرة. وإذا بالتطبيق الجديد Spot – Drive Thru Pickup يسمح لنا بالارتقاء بمفهوم الطعام أثناء التنقّل إلى مستوى جديد، وذلك بمرونة عالية وتسهيل تام للعمليات وتكاليف منخفضة.

تأسّست Spot في العام 2019 وتسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق حلول أعمال فعّالة بكلفة مدروسة يستفيد منها العملاء أثناء التنقّل. تستضيف العلامة قائمةً مذهلةً تضمّ أكثر من 70 مشغّلاً للمأكولات والمشروبات، نذكر منها SALT، وSaddle وKrush Burger التي تشكّل عنواناً مفضلاً لقاعدة جماهيرية هائلة.

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