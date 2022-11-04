«فيتش» تُثبت تصنيف «دبي الإسلامي» و3 بنوك إماراتية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبتت «فيتش» تصنيفها للجدارة الائتمانية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «دبي الإسلامي» عند «A»، كما منحت البنك نظرة مستقبلية مستقرة وثبتت تصنيفها للجدوى المالية عند الدرجة «+bb».

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير أن التصنيف «+bb» الذي منحته للجدوى المالية لدى «دبي الإسلامي» يعكس ما يتمتع به البنك من ربحية صحية ومستويات مرتفعة في كلٍ من التمويل والسيولة.

وأضافت إن الظروف التشغيلية المحيطة بالقطاع المصرفي عموماً في الإمارات آخذة في التحسن، وتتوقع لها «فيتش» أن تواصل تحسنها المطرد في الربع الأخير من 2022، وطوال 2023، رغم التقلبات السائدة في الأحوال الاقتصادية العالمية، وخاصة في ظل توقعات المؤسسة أيضاً باستمرار الأداء الجيد لكلٍ من الاقتصاد النفطي وغير النفطي بالدولة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على أداء البنك، كونه رابع أكبر بنك في الإمارات، وأكبر بنك إسلامي في الدولة، من ناحية حجم الأصول، إذ استأثر وحده بنحو 8% من الأصول المصرفية في الدولة حتى نهاية النصف الأول من العام.

وفي سياق موازٍ، ثبتت «فيتش» أيضاً تصنيفها للجدارة الائتمانية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك المشرق» عند «A»، كما منحته نظرة مستقبلية مستقرة وثبتت تصنيفها للجدوى المالية للبنك عند الدرجة «+bb».

كما ثبتت «فيتش» تصنيفها للجدارة الائتمانية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «أبوظبي الإسلامي» عند «+A»، ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة، وثبتت تصنيفها للجدوى المالية للبنك عند الدرجة «bb».

وأخيراً، ثبتت الوكالة تصنيفها للجدارة الائتمانية بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «اتش إس بي سي الشرق الأوسط» عند «+A»، مع مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت أيضاً تصنيفها للجدوى المالية للبنك عند الدرجة «bbb».

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