«أبوظبي الأول» و«ماجد الفطيم» يطلقان أول بطاقة دفع بيومترية في الإمارات بتقنية «آيديميا»

المصدر: دبي- البيان

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أبرم «بنك أبوطبي الأول» اتفاق شراكة مع «ماجد الفطيم»، لإطلاق أول بطاقة دفع بيومترية في البلاد باستخدام تقنية «آيديميا» العالمية لسلامة وأمن المعاملات الإلكترونية، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة زيادة الاعتماد على القياسات الحيوية (البيومترية) على مستوى المنطقة.

وأصبحت المصادقة ببصمات الأصابع متغلغلة في مختلف نواحي الحياة ابتداءً من فتح الهواتف الذكية مروراً بالحصول على التحقق من البيانات وصولاً إلى مواقع التحكم. ووفقاً لأحد التقارير، فإن 81% من المستهلكين حول العالم مستعدون لاستخدام بصمات أصابعهم لإنجاز معاملات الدفع داخل المتجر. وفي هذا السياق، فإن «بنك أبوظبي الأول» و«ماجد الفطيم» قد تولّيا زمام المبادرة لإطلاق أول بطاقة دفع بيومترية لاتلامسية على مستوى المنطقة للارتقاء بهذه التجربة.

ويمكن للعملاء الذين يحملون بطاقة الدفع البيومترية الجديدة المزوّدة بخاصية F.CODE من «آيديميا»، وهي أول بطاقة دفع بيومترية في العالم، منح الإذن بالدفع عبر مستشعر الأصابع المدمجة في البطاقة. ويتم تخزين البيانات البيومترية بشكل آمن في الشريحة المُثبتة في البطاقة بشكل مُحكم بهدف ضمان الخصوصية.

يؤدي استخدام بصمات الأصابع للمصادقة على المدفوعات إلى القضاء على جميع حالات الاحتيال تقريباً والحدّ من نقاط التلامس أو الاحتكاك لحامل البطاقة. وتتوافق هذه البطاقة البيومترية تماماً مع تقنيات «EMV»، وهو ما يعني أنه قد بات بإمكان العملاء الآن، إجراء معاملاتهم التلامسية وغير التلامسية بطريقة سليمة وآمنة تماماً، فقط عن طريق وضع إبهامهم على مستشعر البطاقة أثناء الدفع.

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