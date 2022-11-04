زيادة الطرح العام الأولي لـ«إمباور» إلى 20%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أنها، وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة الإمارات باور انفستمنت الإمارات باور، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة «المساهمين البائعين»؛ مارست حقها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 1.500.000.000 إلى 2.000.000.000 سهم عادي.

ويثمر ذلك عن زيادة في حجم الطرح من 15%، ليصبح 20% من إجمالي رأس مال «إمباور»، مع احتفاظ كل من «ديوا» و«الإمارات باور» بنسبة 56.0% و24.0% من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي، بعد الطرح.

كما حازت «إمباور» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) في نشرة الإصدار في الإمارات) من 14% (تمثل 1.400.000.000 سهم) إلى 19% (تمثل 1.900.000.000 سهم). كما ستبقى شريحة المستثمرين الأفراد دون تغيير عند 100.000.000 سهم عادي.

وتم تحديد حجم الطرح الجديد من قبل المساهمين البائعين عقب الإعلان في 1 نوفمبر 2عن زيادة حجم الطرح إلى 15%. ويحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم شرائح الطرح وحجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتبقى فترة الاكتتاب كما هي، ومن المتوقع أن تبدأ من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، والى 8 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين.

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