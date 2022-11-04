«وزارة الصناعة» توقع مذكرة تفاهم مع «دو» للانضمام إلى شبكة رواد الصناعة 4.0

المصدر: وام

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وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن فعاليات مؤتمر "أديبك 2022" الذي اختتم فعالياته أمس مذكرة تفاهم مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بهدف انضمامها إلى "شبكة رواد الصناعة 4.0".

تهدف المذكرة إلى اعتماد التقنيات المتقدمة ودمجها في العمليات اليومية للشركات الصناعية في الدولة، حيث ستقوم دو من خلال انضمامها إلى الشبكة، بدعم 5 شركات صناعية صغيرة ومتوسطة ، وبما تمتلكه من خبرات رقمية متميزة ينعكس أثرها الإيجابي على دعم جهود تبني التقنيات المتقدمة لدى المشاريع الناشئة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة - بهذه المناسبة - : " تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتمكينه بحلول التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نعمل ضمن شبكة رواد الصناعة من خلال تكامل الأدوار بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية في الدولة، على تعزيز تبني هذا التحول، لدعم الانتقال المرن للحلول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على زيادة الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية وصناعات المستقبل".

وأعربت عن سعادتها بانضمام شركة دو التي تعتبر واحدة من أهم الشركات الوطنية الرائدة في الدولة إلى شبكة رواد الصناعة.. وقالت: "كلنا ثقة بأن "دو" ستكون مساهماً مهماً في دعم الشبكة بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة وخبرة ممتدة في المجال التكنولوجي،حيث أسهمت الشركة على مدار العقود الماضية في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة".

وأضافت معاليها أن "شبكة رواد الصناعة 4.0 تقدم السبل المطلوبة لمساعدة الشركات في التحول إلى تقنيات الجيل الرابع، إضافة إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشركات الصناعية بأهمية وكيفية توفر هذه التقنيات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية للمنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.. مؤكدة على التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتشجيع اعتماد التقنيات المتقدمة ودمجها في العمليات اليومية للشركات الصناعية في الدولة .

وأوضحت : " أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تتيح تعزيز صناعاتنا الحيوية وزيادة تنافسية منتجاتنا وخدماتنا الوطنية، إضافة إلى بناء قدرات جديدة لتلبية احتياجات المستقبل، ونفخر بحيوية قطاعنا الصناعي ومساهماته القوية في النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة، ونحن على ثقة بأن توسع دائرة الشركات ضمن برنامج "شبكة رواد الصناعة 4.0" سيؤدي إلى خلق مزايا تنافسية تشمل تمكين وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية".

من جهته قال سعادة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تتمتع دو بمكانة بارزة وإمكانيات متقدمة لدعم الصناعة 4.0 في الإمارات، وذلك من خلال محفظتها التكنولوجية التنافسية التي تضم حلولاً شاملة لشبكات المؤسسات والأجهزة والحوسبة السحابية.

جدير بالذكر أن "شبكة رواد الصناعة" مصممة للمساهمة في تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات وفق مبادئ الخمسين التي تشمل العمل على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وتعد الشبكة أحد المرتكزات الرئيسية لتحفيز وتسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز قدرته التنافسية، وتحسين الإنتاجية والجودة، وتطوير قاعدة المواهب المحلية، وخفض التكاليف، ورفع الكفاءة الصناعية.

وتُعد شبكة رواد الصناعة 4.0، إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة، حيث تؤدي الشبكة دوراً مهماً ضمن دعم نمو قطاع الصناعة في الدولة، فهي تجمع المؤسسات الكبرى الأكثر قدرة وجاهزية للمساهمة في التحول التكنولوجي للقطاع، وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يستفيد القطاع الصناعي من عقد شراكات جديدة تدعم جهود تبني التقنيات المتقدمة لدى المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية.

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