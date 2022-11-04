1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 424 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 548.38 مليون درهم و381 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.05 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة السوق الكبير كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 289 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 118.15 مليون درهم منها 14 رهنا للأراضي بقيمة 28.07 مليون درهم و38 رهنا للفلل والشقق بقيمة 90.08 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 31 مليون درهم وأخري في منطقة القرهود بقيمة 12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 8.09 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 2 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز