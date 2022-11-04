«وورلد أوف كوفي» يعزّز مكانة دبي عاصمة لصنّاع القهوة

المصدر: البيان

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أكدت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظّمة لمعرض عالم القهوة "وورلد أوف كوفي 2023"، عن زيادة مساحة المعرض بأكثر من ضعف مساحة الدورة الأولى، نظرًا للتفاعل الكبير والاهتمام الملحوظ الذي أبداه مجتمع القهوة العالمي والإقليمي والمحلي لحجز مساحات كبيرة من المواقع المتميّزة في الأسبوع الأول من بدء عملية بيع مساحات المعرض، الذي تقام نسخته الثانية في الفترة من 11 – 13 يناير 2023؛ وقد تجاوزت المساحة المحجوزة حتى الآن، مساحة الدورة الأولى للمعرض، بينما وصل عدد المشاركين لأكثر من 800 شركة وعلامة تجارية من 27دولة بما في ذلك البرازيل، بوليفيا، إثيوبيا، جواتيمالا، إندونيسيا، الهند، إيطاليا، كوريا، المملكة العربية السعودية، تركيا، رومانيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الفلبين، قبرص، بلغاريا، السويد، الأردن، سلطنة عمان، التشيك، بلجيكا، الصين، سويسرا، سنغافورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أهمّية خاصة

تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لانعقادها في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته الدورة الأولى، التي أقيمت في شهر يناير الماضي في مركز دبي للمعارض في موقع

إكسبو 2020 دبي، كما تزداد أهميتها بعد انحسار أزمة كورونا وبداية تخلّي الدول عن الإجراءات الاحترازية والسماح بحرية السفر والتنقّل بين دول العالم، مع رغبة عارمة لدي الشركات والتجار والمزارعين والجهات الحكومية والخاصة في تعويض عامين من التراجع في التجارة العالمية بسبب القيود المفروضة في ذلك الوقت؛ ومن المنتظر أن يتجاوز عدد الشركات المشاركة بالمعرض ال عدد الشركات والعلامات التجارية التي شاركت في الدورة الأولى، مع تأكيد مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات العالمية والدول بأجنحة وطنية.

يُعدّ معرض عالم القهوة "وورلد أوف كوفي"، الذي يُقام لهذا العام برعاية كل من "مجموعة سيمونيلي"؛ وشركة يوريكا؛ وشركة "بون كافيه"؛ و"جمعية القهوة الوطنية في غواتيمالا"؛ وشركة "كوليجان الشرق الأوسط"، الملتقى السنوي العالمي لروّاد صناعة القهوة وخبراءها، حيث يجمع المزارعين والتجّار والمحامص، والمصنّعين والموزّعين والباريستا، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المقاهي، والفنادق، وعشّاق ومتذوّقي القهوة من جميع أنحاء العالم. ويفتح المعرض أبوابه أمام التجّار والجمهور.

كانت الدورات السابقة للمعرض قد أقيمت في مدن أوروبية وأمريكية عديدة، منها مدينة بودابست في عام 2017، أمستردام 2018، سياتل 2018، برلين 2019، بوسطن 2019، نيو أورليانز 2020، وارسو 2021، ميلان 2022، وأخيرًا في ملبورن أستراليا.

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