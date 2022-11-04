الإمارات تتصدر عالمياً في الهيبة والمكانة المرموقة بالعلامة الكاملة

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات كل دول العالم في الهيبة والفخامة والمكانة المرموقة، بحسب قائمة «أكثر دول العالم هيبة»، التي أصدرتها شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية، ونشرتها في المجلة التابعة لها، واستندت الشبكة في تصنيف الدول من حيث الهيبة والفخامة إلى نتائج استبيان أجرته على عينة قوامها يتجاوز 17000 شخص من كل أنحاء العالم، وتعد الهيبة والفخامة أحد عوامل التقييم الفرعية التي ألحقتها المؤسسة بمؤشر «النفوذ الثقافي»، الذي يندرج بدوره ضمن تصنيف «أفضل دول العالم»، والذي تصدره الشبكة بصفة سنوية، وكانت الشبكة قد أصدرت تصنيف «أفضل دول العالم 2022» في الــ 27 من سبتمبر الماضي، ونشرته «البيان» آنذاك.

وانفردت الإمارات دون كل دول العالم بتحقيق العلامة الكاملة «100 من أصل 100» درجة، في مؤشر الهيبة والفخامة.

وجاءت سويسرا في المركز الثاني برصيد 98.2 درجة، وحلت المملكة المتحدة في المركز الثالث برصيد 89.6 درجة.

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