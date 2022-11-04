2.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.4 مليار درهم مع تسجيل 842 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 195.5 مليون درهم، و769 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.76 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في الحبية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في الحبية الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 36 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم،

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 116 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 487.55 مليون درهم وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 30.97 مليون درهم.

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